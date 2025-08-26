Над Крымом за полчаса уничтожили восемь беспилотников

Беспилотники были сбиты в период между 07:00 и 07:30 по Московскому времени, заявили в МО РФ
Беспилотники были сбиты в период между 07:00 и 07:30 по Московскому времени, заявили в МО РФ

Над территорией Крыма за полчаса средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«С 7:00 до 7:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — заявило ведомство в telegram-канале.

Ранее Минобороны заявляли о 43 сбитых за ночь над регионами РФ украинских БПЛА. Наибольшее число дронов было перехвачено над территориями Рязанской, Ленинградской и Тульской областями.

