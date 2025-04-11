11 апреля 2025

Мэр Златоуста отвез бойцам СВО личные антидроны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Антидроны помогут бойцам спасти жизни
Антидроны помогут бойцам спасти жизни Фото:
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Делегация из Златоуста во главе с мэром города Олегом Решетниковым вернулась из поездки в Донбасс, куда была доставлена крупная партия помощи для военнослужащих и мирных жителей, включая личные антидроны руководителя города. Об этом глава рассказал URA.RU.

«В состав гуманитарного груза вошли два автомобиля, два мотоцикла, бензогенераторы, дизельные электростанции, а также специальная электроника для противодействия беспилотным летательным аппаратам и индивидуальное оборудование для защиты от воздушных атак. Это однозначно спасет много жизней», — подчеркнул Решетников.

В ходе поездки делегация встретилась с военнослужащими из Златоуста. Особое значение для бойцов имела моральная поддержка от земляков. Также от военных глава услышал, что некоторым их семьям нужна помощь в решении бытовых и правовых вопросов, и пообещал подключится в решении этих проблем.

«Передали парням все ваши добрые пожелания, письма, теплые слова. Было видно, как много это для них значит. Победа будет за нами!» — добавил мэр. 

Миссия в ДНР была организована при активном участии Народного фронта области, предприятий города и общественных организаций. Решетников поблагодарил всех за помощь бойцам.

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Делегация из Златоуста во главе с мэром города Олегом Решетниковым вернулась из поездки в Донбасс, куда была доставлена крупная партия помощи для военнослужащих и мирных жителей, включая личные антидроны руководителя города. Об этом глава рассказал URA.RU. «В состав гуманитарного груза вошли два автомобиля, два мотоцикла, бензогенераторы, дизельные электростанции, а также специальная электроника для противодействия беспилотным летательным аппаратам и индивидуальное оборудование для защиты от воздушных атак. Это однозначно спасет много жизней», — подчеркнул Решетников. В ходе поездки делегация встретилась с военнослужащими из Златоуста. Особое значение для бойцов имела моральная поддержка от земляков. Также от военных глава услышал, что некоторым их семьям нужна помощь в решении бытовых и правовых вопросов, и пообещал подключится в решении этих проблем. «Передали парням все ваши добрые пожелания, письма, теплые слова. Было видно, как много это для них значит. Победа будет за нами!» — добавил мэр.  Миссия в ДНР была организована при активном участии Народного фронта области, предприятий города и общественных организаций. Решетников поблагодарил всех за помощь бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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