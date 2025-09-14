Русский язык стал одним из самых популярных в мире

Декан Карасик: русский язык вошел в пятерку самых популярных языков мира
Русский язык является официальным в международных организациях, занимая четвертое место
Русский язык является официальным в международных организациях, занимая четвертое место

Русский язык занял место в пятерке самых популярных языков мира по итогам нового анализа конкурентоспособности, проведенного специалистами. Об этом рассказал декан филологического факультета Института Пушкина Владимир Карасик.

«По совокупным критериям русский язык находится на пятом месте в мире», — сказал Карасик. Его слова приводит РИА Новости.

Декан филологического факультета Института Пушкина также сообщил, что на русском языке говорят более 255 миллионов человек в 66 странах мира. Он отметил, что русский язык официально используется в ряде международных организаций и занимает четвертое место после английского, французского и испанского.

По количеству научных публикаций в международных базах данных русский находится на пятом месте, и этот показатель растет. Также по словам Карасика, русский язык занимает седьмое место по числу периодических изданий и пятое место по количеству русскоязычных сайтов в интернете.

