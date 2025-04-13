В Магнитогорске (Челябинская область) до конца 2025 года откроется крупный термальный комплекс в составе парка «Притяжение». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Магнитогорского меткомбината (ММК), после укладки фундамента строители приступили к возведению стен будущего курорта.
«Термальный комплекс будет доступен в любое время года. На строительной площадке возле отеля „Европа“ трудятся сотни рабочих, десятки единиц техники», — заявили на ММК.
Управляющий директор термального комплекса и спа-гостиницы Александр Таскаев пояснил, что в ближайшее время строители будут закрывать «теплый контур». Ежедневно на объекте задействовано до трехсот рабочих. Стройка охватила площадь в шесть тысяч кв метров. Начало было положено в конце 2024 года. Генеральным подрядчиком выступило АО «Прокатмонтаж».
Объект рассчитан на одновременное пребывание до 1,4 тысячи человек. Он будет включать банный комплекс, несколько саун и спа-отель, базирующийся на реконструируемой гостинице «Европа». Число номеров в гостинице после реновации составит более сорока, включая шесть номеров с отдельным входом. Также планируется создание теплого перехода между отелем и термами. Вода в комплекс будет подаваться из скважин.
Все чаши оборудуют массажными ваннами, водными аттракционами, развлекательным оборудованием. Кроме общего большого, появится детский инфинити-бассейн со стеклянной стенкой и видом на территорию «Притяжения».
Проект в рамках стратегии председателя Совета директоров ММК Виктора Рашникова нацелен на создание в Магнитогорске крупной курортной зоны. Продажи абонементов начнутся летом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!