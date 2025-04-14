В Кремле рассказали, как относятся к решению Трампа продлить санкции против РФ

Продление санкций против РФ еще на год было предсказуемым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва и Вашингтон находятся только на начальном этапе пути по нормализации отношений.
«Честно говоря, вряд ли стоило ожидать другого решения. Это достаточно автоматические действия. Мы находимся в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново. Никаких завышенных ожиданий у нас не было», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Президент США Дональд Трамп 12 апреля подписал документ, продлевающий на один год санкции против России, введенные экс-лидером Джо Байденом. Указ администрации Байдена, обнародованный 15 апреля 2021 года, неоднократно расширялся и продлевался. Санкции касаются российских физических и юридических лиц, предположительно вовлеченных в кибератаки.
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