В Кремле рассказали, как относятся к решению Трампа продлить санкции против РФ

Песков: продление санкций Трампа в отношении России было предсказуемым
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия находится только в начале пути по нормализации отношений с США
Песков заявил, что Россия находится только в начале пути по нормализации отношений с США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Продление санкций против РФ еще на год было предсказуемым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва и Вашингтон находятся только на начальном этапе пути по нормализации отношений. 

«Честно говоря, вряд ли стоило ожидать другого решения. Это достаточно автоматические действия. Мы находимся в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново. Никаких завышенных ожиданий у нас не было», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Президент США Дональд Трамп 12 апреля подписал документ, продлевающий на один год санкции против России, введенные экс-лидером Джо Байденом. Указ администрации Байдена, обнародованный 15 апреля 2021 года, неоднократно расширялся и продлевался. Санкции касаются российских физических и юридических лиц, предположительно вовлеченных в кибератаки.

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Продление санкций против РФ еще на год было предсказуемым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва и Вашингтон находятся только на начальном этапе пути по нормализации отношений.  «Честно говоря, вряд ли стоило ожидать другого решения. Это достаточно автоматические действия. Мы находимся в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново. Никаких завышенных ожиданий у нас не было», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Президент США Дональд Трамп 12 апреля подписал документ, продлевающий на один год санкции против России, введенные экс-лидером Джо Байденом. Указ администрации Байдена, обнародованный 15 апреля 2021 года, неоднократно расширялся и продлевался. Санкции касаются российских физических и юридических лиц, предположительно вовлеченных в кибератаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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