Челябинский чебурек по удмуртскому рецепту оценили журналисты URA.RU. Обзор

В центре Челябинска открылась чебуречная по франшизе из Удмуртии

15 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Формат открытой кухни позволил посмотреть за процессом приготовления заказа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе В центре Челябинска в апреле открылось кафе сети быстрого питания «Люблю чебурек». В заведении — открытая кухня, комбо-наборы и девять видов чебуреков. Какой на вкус фастфуд по рецептуре из Удмуртии, сколько придется ждать заказ, и по какому принципу работает заведение — корреспонденты URA.RU проверили на себе. Аромат фритюра и очередь Я посетила заведение спустя пять дней после открытия. К 13:00 там собралась очередь из оголодавших ко второй половине дня челябинцев. За кассой — две приветливых сотрудницы в шапочках, фартуках и перчатках. Они же и будут готовить нам чебуреки. И здесь первый минус — если порции на выдачу закончились, придется дождаться, пока одна из «чебурмейстеров» освободится. В помещении запах свежего фритюра без гари и посторонних ароматов. Стандартная обстановка для точек фастфуда, но лично мне такой запах аппетита не прибавляет. Бонусом этот аромат сопровождает тебя какое-то время и после посещения кафе. Хотя у нашего фотографа от него аппетит разыгрался не на шутку — решил взять сразу два беляша с витрины. Все, что готово и расположилось на прилавке, можно приобрести сразу. По вашему желанию сотрудник разогреет купленное в микроволновке. Однако с чебуреками ситуация иная. После 13:00 в заведении образовалась очередь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По ожиданию — 10 минут, по ощущению — вечность Дегустировать решено всей редакцией. Берем на вынос по шесть чебуреков с говядиной и свининой, три с курицей и зеленью, один с ветчиной и сыром. Обещают, что заказ будет готов через 10-15 минут. По факту — в четыре раза дольше. Из плюсов: открытая кухня напротив кассы. Можно наблюдать, как достают и раскатывают тесто, следом порционно на него попадает фарш (к слову, очень ароматный, если стоять близко к кассе). Дальше все стандартно — фритюр, выкладка на поверхность для стекания масла и упаковка готовых чебуреков в бумажные пакетики. На все это ушло около 40 минут. В заведении действует акция на часть блюд — «1+1». При покупке комбо можно сэкономить порядка 20-30 рублей с двух позиций. Ей и решено было воспользоваться, взяв четное количество чебуреков. Однако, ожидая заказ, от скуки я принялась разглядывать чек, и тут неприятная неожиданность: их посчитали поштучно. Идем разбираться и поначалу безуспешно: вежливо ответили, что «уже оплачено, вернуть деньги нельзя», и о комбо нужно было напомнить заранее. Отдавая заказ, мне пообещали при следующем посещении сделать скидку за инцидент. Что, конечно, приятно. Выпечку с витрины предлагали приобрести со скидкой в 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Ароматный и сочный» или «перебор по специям»? В редакцию чебуреки удалось донести еще теплыми. В парочке тех, что были с мясом, часть сока слегка намочила порционный пакет. Пробуем, и здесь мнения разделились. У меня был вариант с курицей и зеленью: ароматный, размером с ладонь и, несмотря на куриный фарш, достаточно сочный. В начинке — много черного перца, и это лично для меня большой плюс. Чувствуется и зелень, а тесто — достаточно тонкое, но не рвется. Этот же вариант пробовала одна из наших корреспондентов. На ее взгляд, вкусно, идеально по количеству перца, зелени и специям. Заказывала два, однако за раз смогла осилить лишь один. Вариант с ветчиной и сыром — интересный, достаточно вкусный и сытный. Мужчины предпочли вариант посытнее — со свининой и говядиной. По мнению заместителя нашего редактора, было сочно. Говяжий фарш чувствуется хорошо, его явно не пожалели. Однако, как он считает, стоимость за одну порцию завышена. Другой коллега такой вариант обеда тоже оценил положительно. На фото — чебурек с куриным фаршем и зеленью фото: Алина Яковлева © URA.RU Но есть и другое мнение Беляши нашему фотографу не понравились. И дело не только в начинке из «плотного и недостаточно сочного фарша». Консистенция теста недостаточно воздушная. «Комковатым» и недотягивающим по сочности фарш показался еще одному корреспонденту и главному редактору. Для них же количество специй оказалось в переизбытке и перебивало вкус. Все трое фастфуд из «Люблю чебурек» оценили на три из пяти: нормально, но не супер. Стоит ли пробовать? На мой взгляд, кафе — очень удобный вариант для перекуса: можно взять заказ с собой или съесть за столиком прямо на точке. Безусловно плюс — открытая кухня и возможность наблюдать, как готовят блюдо. Однако, как по мне, это именно «проходной» формат: когда проголодался и находишься недалеко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска в апреле открылось кафе сети быстрого питания «Люблю чебурек». В заведении — открытая кухня, комбо-наборы и девять видов чебуреков. Какой на вкус фастфуд по рецептуре из Удмуртии, сколько придется ждать заказ, и по какому принципу работает заведение — корреспонденты URA.RU проверили на себе. Я посетила заведение спустя пять дней после открытия. К 13:00 там собралась очередь из оголодавших ко второй половине дня челябинцев. За кассой — две приветливых сотрудницы в шапочках, фартуках и перчатках. Они же и будут готовить нам чебуреки. И здесь первый минус — если порции на выдачу закончились, придется дождаться, пока одна из «чебурмейстеров» освободится. В помещении запах свежего фритюра без гари и посторонних ароматов. Стандартная обстановка для точек фастфуда, но лично мне такой запах аппетита не прибавляет. Бонусом этот аромат сопровождает тебя какое-то время и после посещения кафе. Хотя у нашего фотографа от него аппетит разыгрался не на шутку — решил взять сразу два беляша с витрины. Все, что готово и расположилось на прилавке, можно приобрести сразу. По вашему желанию сотрудник разогреет купленное в микроволновке. Однако с чебуреками ситуация иная. Дегустировать решено всей редакцией. Берем на вынос по шесть чебуреков с говядиной и свининой, три с курицей и зеленью, один с ветчиной и сыром. Обещают, что заказ будет готов через 10-15 минут. По факту — в четыре раза дольше. Из плюсов: открытая кухня напротив кассы. Можно наблюдать, как достают и раскатывают тесто, следом порционно на него попадает фарш (к слову, очень ароматный, если стоять близко к кассе). Дальше все стандартно — фритюр, выкладка на поверхность для стекания масла и упаковка готовых чебуреков в бумажные пакетики. На все это ушло около 40 минут. В заведении действует акция на часть блюд — «1+1». При покупке комбо можно сэкономить порядка 20-30 рублей с двух позиций. Ей и решено было воспользоваться, взяв четное количество чебуреков. Однако, ожидая заказ, от скуки я принялась разглядывать чек, и тут неприятная неожиданность: их посчитали поштучно. Идем разбираться и поначалу безуспешно: вежливо ответили, что «уже оплачено, вернуть деньги нельзя», и о комбо нужно было напомнить заранее. Отдавая заказ, мне пообещали при следующем посещении сделать скидку за инцидент. Что, конечно, приятно. В редакцию чебуреки удалось донести еще теплыми. В парочке тех, что были с мясом, часть сока слегка намочила порционный пакет. Пробуем, и здесь мнения разделились. У меня был вариант с курицей и зеленью: ароматный, размером с ладонь и, несмотря на куриный фарш, достаточно сочный. В начинке — много черного перца, и это лично для меня большой плюс. Чувствуется и зелень, а тесто — достаточно тонкое, но не рвется. Этот же вариант пробовала одна из наших корреспондентов. На ее взгляд, вкусно, идеально по количеству перца, зелени и специям. Заказывала два, однако за раз смогла осилить лишь один. Вариант с ветчиной и сыром — интересный, достаточно вкусный и сытный. Мужчины предпочли вариант посытнее — со свининой и говядиной. По мнению заместителя нашего редактора, было сочно. Говяжий фарш чувствуется хорошо, его явно не пожалели. Однако, как он считает, стоимость за одну порцию завышена. Другой коллега такой вариант обеда тоже оценил положительно. Беляши нашему фотографу не понравились. И дело не только в начинке из «плотного и недостаточно сочного фарша». Консистенция теста недостаточно воздушная. «Комковатым» и недотягивающим по сочности фарш показался еще одному корреспонденту и главному редактору. Для них же количество специй оказалось в переизбытке и перебивало вкус. Все трое фастфуд из «Люблю чебурек» оценили на три из пяти: нормально, но не супер. На мой взгляд, кафе — очень удобный вариант для перекуса: можно взять заказ с собой или съесть за столиком прямо на точке. Безусловно плюс — открытая кухня и возможность наблюдать, как готовят блюдо. Однако, как по мне, это именно «проходной» формат: когда проголодался и находишься недалеко.