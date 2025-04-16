16 апреля 2025

Зеленского уличили в развязывании конфликта

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Зеленский затягивает конфликт с Россией продлением военного положения
Зеленский затягивает конфликт с Россией продлением военного положения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский затягивает конфликт с Россией тем, что продлевает военное положение в стране. Об этом заявил политолог Андрей Суздальцев.

«Продление военного положения гарантирует, что 90 дней еще никаких выборов быть не может. То есть конфликт продлевается», — объяснил Андрей Суздальцев в беседе с Lenta.ru. Он добавил, что для украинской верхушки нынешнее конфликтное состояние — самое стабильное, поскольку она еще с советских времен мечтала о финансовой поддержке. А в настоящее время, по крайней мере, до окончания конфликта, деньги Киеву дает весь Запад.

Ранее стало известно, что Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 Мая на 90 дней. Об этом сообщали местные СМИ.

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Украинский лидер Владимир Зеленский затягивает конфликт с Россией тем, что продлевает военное положение в стране. Об этом заявил политолог Андрей Суздальцев. «Продление военного положения гарантирует, что 90 дней еще никаких выборов быть не может. То есть конфликт продлевается», — объяснил Андрей Суздальцев в беседе с Lenta.ru. Он добавил, что для украинской верхушки нынешнее конфликтное состояние — самое стабильное, поскольку она еще с советских времен мечтала о финансовой поддержке. А в настоящее время, по крайней мере, до окончания конфликта, деньги Киеву дает весь Запад. Ранее стало известно, что Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 Мая на 90 дней. Об этом сообщали местные СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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