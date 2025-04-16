Украинский лидер Владимир Зеленский затягивает конфликт с Россией тем, что продлевает военное положение в стране. Об этом заявил политолог Андрей Суздальцев.
«Продление военного положения гарантирует, что 90 дней еще никаких выборов быть не может. То есть конфликт продлевается», — объяснил Андрей Суздальцев в беседе с Lenta.ru. Он добавил, что для украинской верхушки нынешнее конфликтное состояние — самое стабильное, поскольку она еще с советских времен мечтала о финансовой поддержке. А в настоящее время, по крайней мере, до окончания конфликта, деньги Киеву дает весь Запад.
Ранее стало известно, что Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 Мая на 90 дней. Об этом сообщали местные СМИ.
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