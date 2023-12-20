Валентина Мазунина: «Даже в такие времена надо смеяться»

Интервью актрисы о новом проекте, тоске по родине и сериале «Слово пацана»

21 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Новый фильм с участием пермской актрисы покажут 31 декабря Фото предоставлено телеканалом ТНТ Актриса из Прикамья Валентина Мазунина известна по съемкам в сериалах «Реальные пацаны», «Иванько», а также в фильмах «Горько», «Самый лучший день» и других. В новогоднюю ночь выйдет еще одна картина с ее участием — «Иван Васильевич меняет все». В преддверии праздников и премьеры фильма URA.RU поговорило с актрисой о проекте, новогодних семейных традициях и нашумевших сериалах. — Вы приняли участие в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все», как проходили съемки? — У меня было два съемочных дня с невероятными партнерами: Азаматом Мусагалиевым, Денисом Дороховым, Тимуром Батрутдиновым, Гошей Куценко. Очень веселые и смешные ребята. Я все время смеялась. Это был треш и угар! Их невозможно перешутить. На съемках этого фильма первый раз в жизни стреляла из автомата. Все было безопасно, пули холостые. Но я все-таки очень боюсь оружия. Может быть создаю впечатление сильной женщины, но я очень мягкий человек. Валентина Мазунина снималась в тандеме с Азаматом Мусагалиевым, Денисом Дороховым, Тимуром Батрутдиновым, Гошей Куценко Фото предоставлено телеканалом ТНТ — Расскажите о вашей героине. Какая она? — Я работала в тандеме с Азаматом и Денисом. По сценарию мы вместе заканчивали «Щуку» (Театральный институт им. Бориса Щукина — прим. URA.RU). И волею судеб стали работать аниматорами в костюмах Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Екатерины Великой, развлекать народ и фотографироваться. — Какой посыл фильма «Иван Васильевич меняет все»? — Думаю, что это простая новогодняя комедия, чтобы смотреть ее и веселиться. Даже в такие времена как сейчас надо смеяться и улыбаться. — Вы известны как комедийная актриса, а какие роли еще хотели бы сыграть? — Хотелось бы сыграть что-то из классики, например в пьесе Уильяма Шекспира. Там же страсти невероятные! Снова с удовольствием бы сыграла животное в детской сказке. Это очень интересно. Когда в пермском ТЮЗе в сказках играла, было весело. Актриса с удовольствием сыграла бы роль в драматической пьесе Фото из соцсетей Валентины Мазуниной — Скучаете ли по съемкам в сериале «Реальные пацаны»? — «Реальные пацаны» — целая эпоха, благодаря которой у меня в жизни произошли ключевые изменения. Я переехала в Москву и стала двигаться дальше. Это был очень хороший старт, я благодарна нашим режиссерам. Сериал останется чем-то теплым, домашним, уютным. С актерами мы постоянно общаемся. С Машей Шикуновой мы подруги. Буквально вчера весь вечер просидела у меня в гостях. С Лешкой Базановым разговариваем о том, что у кого происходит в жизни, делимся впечатлениями. Вовка Селиванов всегда зовет на свои мероприятия. — Смотрите современные сериалы? Есть любимые? — Сейчас, наверное, в каждом доме говорят о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это что-то невероятное! Мне очень нравится. Считаю, что это невероятная правда. Страшно. Очень жалко этих запутавшихся ребят, которые не могут найти выход. Есть очень узнаваемые моменты. Поэтому сейчас это шок, это любовь, это сериал в самое сердечко. Я очень робкий человек, но написала режиссерам, что это невероятно. Хотела бы, конечно, принять участие в съемках. Но думаю, что у такой картины не будет продолжения. Актриса любит встречаться с коллегами из пермского ТЮЗа и вспоминать о работе в нем Фото из соцсетей Валентины Мазуниной — Как любите проводить свободное от работы время? — С середины декабря у меня начались каникулы. Я так рада! Я домашний человек. Люблю осесть дома в тишине и спокойствии, почитать книгу. Обожаю встречи с друзьями. Так получилось, что сейчас в Москве на гастролях мои друзья из пермского ТЮЗа. Вчера были у меня в гостях, рассказывали о театре. Мне это очень интересно. Вспоминаю время, когда работала там, с теплотой. Расслабляют и заряжают поездки к родителям. От них возвращаюсь всегда бодрая заряженная на работу. — Часто приезжаете к родителям в Пермский край? — Сейчас я собираюсь поехать домой на новогодние праздники. Стараюсь хотя бы раз в полгода приезжать летом и зимой. Я очень соскучилась по родителям, по сестре, по племяннику. Лечу домой 21 декабря и живу в предвкушении этого. Больше скучаю не по Перми. Это был город, в котором я училась и работала. Мой родной город — Верещагино. И я скучаю по нему. У меня там есть знаковые места: пруд, на который мы ходили с папой и сестрой в детстве, дом, в котором мы жили, верещагинский парк. Его очень хорошо переделали. Глаз радуется. — Как планируете отмечать Новый год? — В Новый год мы стараемся собраться вместе всей семьей. Мне кажется, что это прекрасно. Мы лепим пельмени, много разговариваем. Новый год в кругу семьи — самое волшебное, что может произойти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актриса из Прикамья Валентина Мазунина известна по съемкам в сериалах «Реальные пацаны», «Иванько», а также в фильмах «Горько», «Самый лучший день» и других. В новогоднюю ночь выйдет еще одна картина с ее участием — «Иван Васильевич меняет все». В преддверии праздников и премьеры фильма URA.RU поговорило с актрисой о проекте, новогодних семейных традициях и нашумевших сериалах. — Вы приняли участие в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все», как проходили съемки? — У меня было два съемочных дня с невероятными партнерами: Азаматом Мусагалиевым, Денисом Дороховым, Тимуром Батрутдиновым, Гошей Куценко. Очень веселые и смешные ребята. Я все время смеялась. Это был треш и угар! Их невозможно перешутить. На съемках этого фильма первый раз в жизни стреляла из автомата. Все было безопасно, пули холостые. Но я все-таки очень боюсь оружия. Может быть создаю впечатление сильной женщины, но я очень мягкий человек. — Расскажите о вашей героине. Какая она? — Я работала в тандеме с Азаматом и Денисом. По сценарию мы вместе заканчивали «Щуку» (Театральный институт им. Бориса Щукина — прим. URA.RU). И волею судеб стали работать аниматорами в костюмах Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Екатерины Великой, развлекать народ и фотографироваться. — Какой посыл фильма «Иван Васильевич меняет все»? — Думаю, что это простая новогодняя комедия, чтобы смотреть ее и веселиться. Даже в такие времена как сейчас надо смеяться и улыбаться. — Вы известны как комедийная актриса, а какие роли еще хотели бы сыграть? — Хотелось бы сыграть что-то из классики, например в пьесе Уильяма Шекспира. Там же страсти невероятные! Снова с удовольствием бы сыграла животное в детской сказке. Это очень интересно. Когда в пермском ТЮЗе в сказках играла, было весело. — Скучаете ли по съемкам в сериале «Реальные пацаны»? — «Реальные пацаны» — целая эпоха, благодаря которой у меня в жизни произошли ключевые изменения. Я переехала в Москву и стала двигаться дальше. Это был очень хороший старт, я благодарна нашим режиссерам. Сериал останется чем-то теплым, домашним, уютным. С актерами мы постоянно общаемся. С Машей Шикуновой мы подруги. Буквально вчера весь вечер просидела у меня в гостях. С Лешкой Базановым разговариваем о том, что у кого происходит в жизни, делимся впечатлениями. Вовка Селиванов всегда зовет на свои мероприятия. — Смотрите современные сериалы? Есть любимые? — Сейчас, наверное, в каждом доме говорят о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это что-то невероятное! Мне очень нравится. Считаю, что это невероятная правда. Страшно. Очень жалко этих запутавшихся ребят, которые не могут найти выход. Есть очень узнаваемые моменты. Поэтому сейчас это шок, это любовь, это сериал в самое сердечко. Я очень робкий человек, но написала режиссерам, что это невероятно. Хотела бы, конечно, принять участие в съемках. Но думаю, что у такой картины не будет продолжения. — Как любите проводить свободное от работы время? — С середины декабря у меня начались каникулы. Я так рада! Я домашний человек. Люблю осесть дома в тишине и спокойствии, почитать книгу. Обожаю встречи с друзьями. Так получилось, что сейчас в Москве на гастролях мои друзья из пермского ТЮЗа. Вчера были у меня в гостях, рассказывали о театре. Мне это очень интересно. Вспоминаю время, когда работала там, с теплотой. Расслабляют и заряжают поездки к родителям. От них возвращаюсь всегда бодрая заряженная на работу. — Часто приезжаете к родителям в Пермский край? — Сейчас я собираюсь поехать домой на новогодние праздники. Стараюсь хотя бы раз в полгода приезжать летом и зимой. Я очень соскучилась по родителям, по сестре, по племяннику. Лечу домой 21 декабря и живу в предвкушении этого. Больше скучаю не по Перми. Это был город, в котором я училась и работала. Мой родной город — Верещагино. И я скучаю по нему. У меня там есть знаковые места: пруд, на который мы ходили с папой и сестрой в детстве, дом, в котором мы жили, верещагинский парк. Его очень хорошо переделали. Глаз радуется. — Как планируете отмечать Новый год? — В Новый год мы стараемся собраться вместе всей семьей. Мне кажется, что это прекрасно. Мы лепим пельмени, много разговариваем. Новый год в кругу семьи — самое волшебное, что может произойти.