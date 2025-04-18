РЕН ТВ: во Внуково готовится к аварийной посадке Sukhoi Superjet

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У самолета вышла только передняя стойка шасси (фото из архива)
У самолета вышла только передняя стойка шасси (фото из архива) Фото:

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Самолет следует из Санкт-Петербурга в Москву. По информации собеседника телекомпании, у лайнера возникли проблемы с шасси. URA.RU пытается связаться с аэропортом и авиакомпанией для уточнения информации.

Как сообщает источник 78.ru, на борту воздушного судна находятся пассажиры и члены экипажа. Их количество уточняется. В данный момент самолет совершает круги в районе аэропорта.

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Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Самолет следует из Санкт-Петербурга в Москву. По информации собеседника телекомпании, у лайнера возникли проблемы с шасси. URA.RU пытается связаться с аэропортом и авиакомпанией для уточнения информации. Как сообщает источник 78.ru, на борту воздушного судна находятся пассажиры и члены экипажа. Их количество уточняется. В данный момент самолет совершает круги в районе аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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