РЕН ТВ: во Внуково готовится к аварийной посадке Sukhoi Superjet

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Самолет следует из Санкт-Петербурга в Москву. По информации собеседника телекомпании, у лайнера возникли проблемы с шасси. URA.RU пытается связаться с аэропортом и авиакомпанией для уточнения информации.
Как сообщает источник 78.ru, на борту воздушного судна находятся пассажиры и члены экипажа. Их количество уточняется. В данный момент самолет совершает круги в районе аэропорта.
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