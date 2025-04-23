Захар Прилепин приедет в Пермь пообщаться с молодежью

Российский политик, публицист и писатель Захар Прилепин приедет в Пермь, чтобы прочесть лекцию для школьников и студентов. Мероприятие пройдет в рамках федерального марафона Знание.Первые от Российского общества «Знание».
«28 апреля, 11:00. Российский политический и общественный деятель, писатель, публицист Захар Прилепин. Тема: „Преданность Отечеству. Великие произведения культуры, созданные на фронте“», — указано на сайте марафона.
Кроме Прилепина в Перми выступят военный корреспондент Станислав Обищенко и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая заявлена как полковник запаса и первый замначальника Центрального спортивного клуба Армии. Планируется также встреча с автором проекта «Блокада. Всегда со мной» Викторией Баженовой. Марафон Знание.Первые в Перми пройдет на площадке молодежного центра «Кристалл».
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