23 апреля 2025

Захар Прилепин приедет в Пермь пообщаться с молодежью

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Захар Прилепин приедет в Пермь 28 апреля
Захар Прилепин приедет в Пермь 28 апреля Фото:

Российский политик, публицист и писатель Захар Прилепин приедет в Пермь, чтобы прочесть лекцию для школьников и студентов. Мероприятие пройдет в рамках федерального марафона Знание.Первые от Российского общества «Знание».

«28 апреля, 11:00. Российский политический и общественный деятель, писатель, публицист Захар Прилепин. Тема: „Преданность Отечеству. Великие произведения культуры, созданные на фронте“», — указано на сайте марафона.

Кроме Прилепина в Перми выступят военный корреспондент Станислав Обищенко и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая заявлена как полковник запаса и первый замначальника Центрального спортивного клуба Армии. Планируется также встреча с автором проекта «Блокада. Всегда со мной» Викторией Баженовой. Марафон Знание.Первые в Перми пройдет на площадке молодежного центра «Кристалл».

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Российский политик, публицист и писатель Захар Прилепин приедет в Пермь, чтобы прочесть лекцию для школьников и студентов. Мероприятие пройдет в рамках федерального марафона Знание.Первые от Российского общества «Знание». «28 апреля, 11:00. Российский политический и общественный деятель, писатель, публицист Захар Прилепин. Тема: „Преданность Отечеству. Великие произведения культуры, созданные на фронте“», — указано на сайте марафона. Кроме Прилепина в Перми выступят военный корреспондент Станислав Обищенко и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая заявлена как полковник запаса и первый замначальника Центрального спортивного клуба Армии. Планируется также встреча с автором проекта «Блокада. Всегда со мной» Викторией Баженовой. Марафон Знание.Первые в Перми пройдет на площадке молодежного центра «Кристалл».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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