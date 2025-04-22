Мэр пермского города Родыгин рассказал об эмоциях от встречи с Путиным

Глава Кизеловского округа (Пермский край) Андрей Родыгин высказался о встрече с президентом РФ. 21 апреля он получил благодарность от Владимира Путина.
«Эта награда подтверждает мои убеждения, что работа главы округа должна приносить пользу людям. Нужно искренне служить жителям своего округа, отдавать им всю свою энергию и душу, а в сложных ситуациях выезжать на места и оказывать всю необходимую помощь. Стать лауреатом из тысячи заявок, стоять на одной сцене с президентом и пожать ему руку — это великая честь», — цитирует telegram-канал «На местах» слова мэра.
Ранее URA.RU сообщало, что он получил награду в номинации «За мужество и героизм». Поскольку он лично помогал эвакуировать людей во время ЧП в жилом доме в Кизеле.
В Кизеле 22 августа 2024 гада взрывом газа был разрушен верхний этаж четырехэтажного дома. Всем жителям оказали своевременную помощь. Глава администрации лично координировал спасательные работы. Два дня он оставался на месте ЧП.
Премию «Служение» учредил президент России Владимир Путин и ежегодно отмечает представителей муниципальных органов за эффективную работу с населением и реализацию инфраструктурных проектов. В 2025 году на конкурс поступило более 40 тысяч заявок из субъектов РФ.
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