В Перми состоится прощание с сотрудником минприроды Дмитрием Мольковым

В Перми состоится прощание с сотрудником Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрием Мольковым. Он ушел из жизни на 51-м году после тяжелой болезни.
«Скорбим о потере коллеги и выражаем соболезнование родным и близким. Он был грамотным и высококвалифицированным специалистом, который с большой ответственностью относился к возлагаемым на него задачам»,— сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».
В министерстве отмечают, что Дмитрий Мольков всю жизнь посвятил природе родного Пермского края. В 1997 он году окончил биофак пермского классического университета. Спустя пять лет защитил кандидатскую диссертацию и получил диплом кандидата биологических наук. 17 лет он посвятил работе в структуре минприроды. По данным в открытых источниках, Мольков работал консультантом отдела охраны природной среды и экспертиз управления по охране окружающей среды.
Прощание с Дмитрием Мольковым состоится 23 апреля в 13:20 в Храме Андрея Первозванного по улице Старцева, 140А.
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