В Перми состоится прощание с сотрудником минприроды Дмитрием Мольковым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Он ушел из жизни на 51-м году после тяжелой болезни
Он ушел из жизни на 51-м году после тяжелой болезни Фото:

В Перми состоится прощание с сотрудником Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрием Мольковым. Он ушел из жизни на 51-м году после тяжелой болезни.

«Скорбим о потере коллеги и выражаем соболезнование родным и близким. Он был грамотным и высококвалифицированным специалистом, который с большой ответственностью относился к возлагаемым на него задачам»,— сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте». 

В министерстве отмечают, что Дмитрий Мольков всю жизнь посвятил природе родного Пермского края. В 1997 он году окончил биофак пермского классического университета. Спустя пять лет защитил кандидатскую диссертацию и получил диплом кандидата биологических наук. 17 лет он посвятил работе в структуре минприроды. По данным в открытых источниках, Мольков работал консультантом отдела охраны природной среды и экспертиз управления по охране окружающей среды.

Прощание с Дмитрием Мольковым состоится 23 апреля в 13:20 в Храме Андрея Первозванного по улице Старцева, 140А. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми состоится прощание с сотрудником Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрием Мольковым. Он ушел из жизни на 51-м году после тяжелой болезни. «Скорбим о потере коллеги и выражаем соболезнование родным и близким. Он был грамотным и высококвалифицированным специалистом, который с большой ответственностью относился к возлагаемым на него задачам»,— сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».  В министерстве отмечают, что Дмитрий Мольков всю жизнь посвятил природе родного Пермского края. В 1997 он году окончил биофак пермского классического университета. Спустя пять лет защитил кандидатскую диссертацию и получил диплом кандидата биологических наук. 17 лет он посвятил работе в структуре минприроды. По данным в открытых источниках, Мольков работал консультантом отдела охраны природной среды и экспертиз управления по охране окружающей среды. Прощание с Дмитрием Мольковым состоится 23 апреля в 13:20 в Храме Андрея Первозванного по улице Старцева, 140А. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...