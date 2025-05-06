В Перми продается известная студия танцев на пилоне

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Стоимость готового бизнеса - 550 тысяч рублей
Стоимость готового бизнеса - 550 тысяч рублей Фото:

В центре Перми продается студия танцев на пилоне poledanceperm. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 550 тысяч рублей.

«Продам студию танцев. Расположена по адресу: город Пермь, Монастырская, 12. Помещение 75 квадратных метров находится в долгосрочной аренде. Ремонт студии был проведен год назад. Стоимость — 550 тысяч рублей», — говорится на сайте бесплатных объявлений.

В помещении находится зал на шесть пилонов (шестов) и зона раздевалки. В штате — шесть действующих тренеров, smm-специалист и уборщица.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается свечная мастерская — производство ароматоваров. Стоимость готового бизнеса — 1 млн рублей. 

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В центре Перми продается студия танцев на пилоне poledanceperm. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 550 тысяч рублей. «Продам студию танцев. Расположена по адресу: город Пермь, Монастырская, 12. Помещение 75 квадратных метров находится в долгосрочной аренде. Ремонт студии был проведен год назад. Стоимость — 550 тысяч рублей», — говорится на сайте бесплатных объявлений. В помещении находится зал на шесть пилонов (шестов) и зона раздевалки. В штате — шесть действующих тренеров, smm-специалист и уборщица. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается свечная мастерская — производство ароматоваров. Стоимость готового бизнеса — 1 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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