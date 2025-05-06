В Перми продается известная студия танцев на пилоне

В центре Перми продается студия танцев на пилоне poledanceperm. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 550 тысяч рублей.
«Продам студию танцев. Расположена по адресу: город Пермь, Монастырская, 12. Помещение 75 квадратных метров находится в долгосрочной аренде. Ремонт студии был проведен год назад. Стоимость — 550 тысяч рублей», — говорится на сайте бесплатных объявлений.
В помещении находится зал на шесть пилонов (шестов) и зона раздевалки. В штате — шесть действующих тренеров, smm-специалист и уборщица.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается свечная мастерская — производство ароматоваров. Стоимость готового бизнеса — 1 млн рублей.
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