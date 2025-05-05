Пермский планетарий покажет первый полнокупольный фильм о летчике Покрышкине

Планетарий в Перми покажет фильм «Покрышкин. Формула Победы» (12+). Это полнокупольная лента о летчике, трижды Герое Советского Союза Александре Покрышкине создана специально для проката в планетариях.
«Благодаря полнокупольному формату зритель не просто наблюдает, а буквально оказывается внутри событий, чувствуя напряжение сражений, силу характера и дух времени. В основе — реальные события и уникальные съемки с использованием технологии 360°, дополненные захватывающими 3D-сценами», — говорится на сайте Новосибирского планетарий, команда которого сняла ленту.
В Перми, как рассказали URA.RU в местном планетарии, первые показы пройдут 6, 7 и 14 мая. Они будут закрытыми. Позже лента попадет в афишу и будет доступна для всех желающих.
Александр Покрышкин учился в Перми. Здесь он окончил Пермскую школу авиационных техников. На фронте воевал с первых дней войны. Он лично сбил более 50 самолетов противника. Участвовал в параде Победы. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени. Трижды удостоен звания Герой Советского Союза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!