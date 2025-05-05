05 мая 2025

Пермский планетарий покажет первый полнокупольный фильм о летчике Покрышкине

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецфильм придуман для показа в планетариях
Спецфильм придуман для показа в планетариях Фото:

Планетарий в Перми покажет фильм «Покрышкин. Формула Победы» (12+). Это полнокупольная лента о летчике, трижды Герое Советского Союза Александре Покрышкине создана специально для проката в планетариях.

«Благодаря полнокупольному формату зритель не просто наблюдает, а буквально оказывается внутри событий, чувствуя напряжение сражений, силу характера и дух времени. В основе — реальные события и уникальные съемки с использованием технологии 360°, дополненные захватывающими 3D-сценами», — говорится на сайте Новосибирского планетарий, команда которого сняла ленту.

В Перми, как рассказали URA.RU в местном планетарии, первые показы пройдут 6, 7 и 14 мая. Они будут закрытыми. Позже лента попадет в афишу и будет доступна для всех желающих.

Александр Покрышкин учился в Перми. Здесь он окончил Пермскую школу авиационных техников. На фронте воевал с первых дней войны. Он лично сбил более 50 самолетов противника. Участвовал в параде Победы. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени. Трижды удостоен звания Герой Советского Союза.

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Планетарий в Перми покажет фильм «Покрышкин. Формула Победы» (12+). Это полнокупольная лента о летчике, трижды Герое Советского Союза Александре Покрышкине создана специально для проката в планетариях. «Благодаря полнокупольному формату зритель не просто наблюдает, а буквально оказывается внутри событий, чувствуя напряжение сражений, силу характера и дух времени. В основе — реальные события и уникальные съемки с использованием технологии 360°, дополненные захватывающими 3D-сценами», — говорится на сайте Новосибирского планетарий, команда которого сняла ленту. В Перми, как рассказали URA.RU в местном планетарии, первые показы пройдут 6, 7 и 14 мая. Они будут закрытыми. Позже лента попадет в афишу и будет доступна для всех желающих. Александр Покрышкин учился в Перми. Здесь он окончил Пермскую школу авиационных техников. На фронте воевал с первых дней войны. Он лично сбил более 50 самолетов противника. Участвовал в параде Победы. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени. Трижды удостоен звания Герой Советского Союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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