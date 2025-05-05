Госэкспертиза одобрила строительство нового корпуса для медколледжа в Перми

Госэкспертиза выдала положительное решение по проекту строительства лабораторного корпуса для Пермского базового медицинского колледжа.
«Здание будет располагаться на улице Баумана, 24. Площадь четырехэтажного объекта составит 2,4 тысячи квадратных метров. В корпусе смогут заниматься 207 учащихся», — сказано в документации, содержащейся в едином реестре экспертиз.
Строительство объекта на торгах два года назад оценили в 276 млн рублей. Позже сумма выросла до 391,8 млн рублей. Объект планировали сдать в 2024 году, но из-за переноса экспертизы проекта, пришлось сдвинуть график. Строительство осуществляет Управление капитального строительства Пермского края (УКС).
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на улице Академика Королева будет построен образовательный центр «Академия первых» для развития одаренных детей. Проект центра получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время начнется процесс выбора подрядчика. Основная задача нового учебного заведения — выявление и поддержка талантливых детей из Пермского края, которые проявили себя в различных областях, включая искусство, спорт и науки. Одновременно в центре смогут находиться до 200 детей со всего Пермского края.
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