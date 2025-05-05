Крупный пороховой завод Пермского края взыскивает 114 млн рублей с контрагента

АО «Соликамский завод “Урал”» подало исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края. Предприятие требует взыскать с ответчика задолженность и неустойку на сумму свыше 114,3 млн рублей.
«Ответчик — ООО «Строительная компания Прикамье». Требование — взыскание задолженности, неустойки», — сказано в определении на сайте Арбитражного суда Пермского края.
Рассмотрение дела в предварительном порядке назначено на 19 мая 2025 года. Подробности, связанные с основаниями претензий со стороны завода, не разглашаются.
По данным в системе СБИС, основной деятельностью АО «Соликамский завод “Урал”» является производство боеприпасов. Управление заводом осуществляет холдинг «Технодинамика». Данные о финансовых результатах компании не публикуются с 2017 года.
ООО «Строительная компания “Прикамье”» ведет свою деятельность в сфере строительства жилых и коммерческих объектов и зарегистрировано в Соликамске с 2012 года. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2024 года выручка общества составила 66,1 млн рублей, однако компания завершила год с чистым убытком в размере 2,55 млн рублей и не располагает собственным капиталом. Руководит и владеет предприятием Иван Некрасов.
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