Пермячка записала видео, как правильно собрать сморчки и не пострадать от клещей

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Пермячка Яна Зернина поделилась лайфхаком с грибниками
Пермячка Яна Зернина поделилась лайфхаком с грибниками Фото:

Жительница Пермского края Яна Зернина рассказала и показал, как она собирает в лесу первые весенние грибы сморчки и показала лайфхак, как можно обезопасить себя от нападения клещей. Видеозапись из леса пермячка опубликовала в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«От сморчков я собираю только шапочки, они морщинистые, их не спутать с другими грибами. Ножки у них плохо жуются и напоминают резину, поэтому в нашей семье их не берут. Шапочки сморчков мы собираем прямо руками. Иногда люди их не успевают собрать и гриб перерастает», — рассказала пермячка и показала на видео, как выглядят грибы в весеннем лесу.

Она также отметила, что спасается от клещей с помощью малярного костюма. «Он недорогой, не промокает, в нем не холодно и самое главное он скользкий, на него не цепляются клещи. Именно поэтому мы в семью купили такие костюмы», — поделилась необычным решением женщина.

Ранее URA.RU рассказывало, какие грибы в Пермском крае можно собирать первыми. Перед употреблением их следует хорошо промыть холодной водой и отварить.

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Жительница Пермского края Яна Зернина рассказала и показал, как она собирает в лесу первые весенние грибы сморчки и показала лайфхак, как можно обезопасить себя от нападения клещей. Видеозапись из леса пермячка опубликовала в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «От сморчков я собираю только шапочки, они морщинистые, их не спутать с другими грибами. Ножки у них плохо жуются и напоминают резину, поэтому в нашей семье их не берут. Шапочки сморчков мы собираем прямо руками. Иногда люди их не успевают собрать и гриб перерастает», — рассказала пермячка и показала на видео, как выглядят грибы в весеннем лесу. Она также отметила, что спасается от клещей с помощью малярного костюма. «Он недорогой, не промокает, в нем не холодно и самое главное он скользкий, на него не цепляются клещи. Именно поэтому мы в семью купили такие костюмы», — поделилась необычным решением женщина. Ранее URA.RU рассказывало, какие грибы в Пермском крае можно собирать первыми. Перед употреблением их следует хорошо промыть холодной водой и отварить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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