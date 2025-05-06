Пермячка записала видео, как правильно собрать сморчки и не пострадать от клещей

Жительница Пермского края Яна Зернина рассказала и показал, как она собирает в лесу первые весенние грибы сморчки и показала лайфхак, как можно обезопасить себя от нападения клещей. Видеозапись из леса пермячка опубликовала в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«От сморчков я собираю только шапочки, они морщинистые, их не спутать с другими грибами. Ножки у них плохо жуются и напоминают резину, поэтому в нашей семье их не берут. Шапочки сморчков мы собираем прямо руками. Иногда люди их не успевают собрать и гриб перерастает», — рассказала пермячка и показала на видео, как выглядят грибы в весеннем лесу.
Она также отметила, что спасается от клещей с помощью малярного костюма. «Он недорогой, не промокает, в нем не холодно и самое главное он скользкий, на него не цепляются клещи. Именно поэтому мы в семью купили такие костюмы», — поделилась необычным решением женщина.
Ранее URA.RU рассказывало, какие грибы в Пермском крае можно собирать первыми. Перед употреблением их следует хорошо промыть холодной водой и отварить.
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