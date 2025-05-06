Пермские спасатели дали рекомендации на случай паводка

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Вода приходит в населенные пункты Прикамья (архивное фото)
Вода приходит в населенные пункты Прикамья (архивное фото) Фото:

В Пермском крае уровень воды в реках повышается. Некоторые территории уже оказались подтоплены. Единая дежурно-диспетчерская служба на этом фоне опубликовала инструкции для жителей, попавших в зону затопления.

«Во время паводка соберите документы, вещи, ценности, запас продуктов. Безотлагательно покиньте опасную зону. Необходимо выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, а также закрыть все окна и двери», — говорится на странице ЕДДС Чусового. Если покинуть дом уже не удается, то ценные вещи следует перенести на верхние этажи или чердак. Нужно выбраться на крышу и подавать сигналы спасателям.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае затоплено 72 приусадебных участка (60 — в Чусовом, 12 — в Александровске) и один низководный мост в селе Моховое Кунгурского округа. Очевидцы в соцсетях делятся фото и видео разгула стихии. 

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В Пермском крае уровень воды в реках повышается. Некоторые территории уже оказались подтоплены. Единая дежурно-диспетчерская служба на этом фоне опубликовала инструкции для жителей, попавших в зону затопления. «Во время паводка соберите документы, вещи, ценности, запас продуктов. Безотлагательно покиньте опасную зону. Необходимо выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, а также закрыть все окна и двери», — говорится на странице ЕДДС Чусового. Если покинуть дом уже не удается, то ценные вещи следует перенести на верхние этажи или чердак. Нужно выбраться на крышу и подавать сигналы спасателям. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае затоплено 72 приусадебных участка (60 — в Чусовом, 12 — в Александровске) и один низководный мост в селе Моховое Кунгурского округа. Очевидцы в соцсетях делятся фото и видео разгула стихии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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