Пермские спасатели дали рекомендации на случай паводка

В Пермском крае уровень воды в реках повышается. Некоторые территории уже оказались подтоплены. Единая дежурно-диспетчерская служба на этом фоне опубликовала инструкции для жителей, попавших в зону затопления.
«Во время паводка соберите документы, вещи, ценности, запас продуктов. Безотлагательно покиньте опасную зону. Необходимо выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, а также закрыть все окна и двери», — говорится на странице ЕДДС Чусового. Если покинуть дом уже не удается, то ценные вещи следует перенести на верхние этажи или чердак. Нужно выбраться на крышу и подавать сигналы спасателям.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае затоплено 72 приусадебных участка (60 — в Чусовом, 12 — в Александровске) и один низководный мост в селе Моховое Кунгурского округа. Очевидцы в соцсетях делятся фото и видео разгула стихии.
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