В Пермском крае вышедшая из берегов река Усьва затопила приусадебные участки и частные жилые дома. Видео опубликовано в соцсетях.
«А вот такая ситуация на Усьве. Пока все гадали, затопит ли в [Перми арт-объект] „Счастье на за горами“, вода подкралась с другой стороны. Спасатели уже работают на месте», — пишут авторы telegram-канала «Пермь №1».
По информации ЕДДС Чусового, в зону подтопления попали 60 придомовых территорий. Уровень воды в реке Усьва на 10 часов утра 5 мая составил — 120,1 сантиметра.
ГУ МЧС по Пермскому краю информирует о том, что всего в крае затоплено 72 приусадебных участка (60 — в Чусовом, 12 — в Александровске) и один низководный мост в селе Моховое Кунгурского округа.
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