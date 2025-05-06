В Пермском крае вышедшая из берегов Усьва затопила жилые дома. Фото, видео

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Дома, расположенные в Чусовом, затоплены водой
Дома, расположенные в Чусовом, затоплены водой Фото:

В Пермском крае вышедшая из берегов река Усьва затопила приусадебные участки и частные жилые дома. Видео опубликовано в соцсетях.

«А вот такая ситуация на Усьве. Пока все гадали, затопит ли в [Перми арт-объект] „Счастье на за горами“, вода подкралась с другой стороны. Спасатели уже работают на месте», — пишут авторы telegram-канала «Пермь №1».

По информации ЕДДС Чусового, в зону подтопления попали 60 придомовых территорий. Уровень воды в реке Усьва на 10 часов утра 5 мая составил — 120,1 сантиметра.

ГУ МЧС по Пермскому краю информирует о том, что всего в крае затоплено 72 приусадебных участка (60 — в Чусовом, 12 — в Александровске) и один низководный мост в селе Моховое Кунгурского округа.

В Чусовом затоплено 60 приусадебных участков
В Чусовом затоплено 60 приусадебных участков
Фото:

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В Пермском крае вышедшая из берегов река Усьва затопила приусадебные участки и частные жилые дома. Видео опубликовано в соцсетях. «А вот такая ситуация на Усьве. Пока все гадали, затопит ли в [Перми арт-объект] „Счастье на за горами“, вода подкралась с другой стороны. Спасатели уже работают на месте», — пишут авторы telegram-канала «Пермь №1». По информации ЕДДС Чусового, в зону подтопления попали 60 придомовых территорий. Уровень воды в реке Усьва на 10 часов утра 5 мая составил — 120,1 сантиметра. ГУ МЧС по Пермскому краю информирует о том, что всего в крае затоплено 72 приусадебных участка (60 — в Чусовом, 12 — в Александровске) и один низководный мост в селе Моховое Кунгурского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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