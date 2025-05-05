Крупный пермский торгово-развлекательный комплекс не смог разместить у себя ресторан

Торгово-развлекательный комплекс «Колизей Cinema» не сможет открыть на своей территории ресторан. Причина — невозможность размещения вытяжки.
«Установка необходимой для ресторана системы вытяжки потребует размещения оборудования на фасаде здания. Это невозможно согласовать с городскими органами в рамках действующих правил благоустройства», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на представителя управляющей компании.
В результате «Колизей Cinema» останется единственным торгово-развлекательным центром в центральной части Перми, где отсутствуют заведения общественного питания. Ранее сообщалось, что управляющая компания комплекса получила предложения от двух потенциальных арендаторов, готовых открыть в ТРК рестораны.
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