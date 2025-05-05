05 мая 2025

Крупный пермский торгово-развлекательный комплекс не смог разместить у себя ресторан

Крупный торгово-развлекательный центр Перми не смог разместить у себя ресторан
© Служба новостей «URA.RU»
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Причина — невозможность размещения вытяжки
Причина — невозможность размещения вытяжки Фото:

Торгово-развлекательный комплекс «Колизей Cinema» не сможет открыть на своей территории ресторан. Причина — невозможность размещения вытяжки. 

«Установка необходимой для ресторана системы вытяжки потребует размещения оборудования на фасаде здания. Это невозможно согласовать с городскими органами в рамках действующих правил благоустройства», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на представителя управляющей компании. 

В результате «Колизей Cinema» останется единственным торгово-развлекательным центром в центральной части Перми, где отсутствуют заведения общественного питания. Ранее сообщалось, что управляющая компания комплекса получила предложения от двух потенциальных арендаторов, готовых открыть в ТРК рестораны.

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Торгово-развлекательный комплекс «Колизей Cinema» не сможет открыть на своей территории ресторан. Причина — невозможность размещения вытяжки.  «Установка необходимой для ресторана системы вытяжки потребует размещения оборудования на фасаде здания. Это невозможно согласовать с городскими органами в рамках действующих правил благоустройства», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на представителя управляющей компании.  В результате «Колизей Cinema» останется единственным торгово-развлекательным центром в центральной части Перми, где отсутствуют заведения общественного питания. Ранее сообщалось, что управляющая компания комплекса получила предложения от двух потенциальных арендаторов, готовых открыть в ТРК рестораны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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