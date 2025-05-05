Пермский ветеринар рассказала, как защитить собак от клещей

Клещи представляют опасность не только для человека, но и для домашних питомцев. Они являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу. Об этом URA.RU рассказала ветеринарный врач клиники «Друг» в Перми Анастасия Кононова. Специалист отмечает, что защитить собак и кошек от укусов клещей помогут специальные ошейники и таблетки.
«Клещи являются переносчиками таких инфекционных заболеваний как пироплазмоз (бабезиоз) и болезнь Лайма (у собак), эрлихиоз, анаплазмоз. Прошедшая зима была теплой, поэтому случаев укусов клещей в этом году клещей в разы больше. Для защиты ваших питомцев от эктопаразитов не следует пренебрегать мерами профилактики: использовать таблетки и ошейники», — отмечает Кононова.
Если клещ все же присосался к домашнему питомцу, ветврач рекомендует внимательно наблюдать за его состоянием. Вялость, апатия и одышка — такие симптомы говорят о том, что следует незамедлительно обратиться к ветеринару.
«В течение двух-пяти суток с момента укуса клеща у домашнего питомца могут наблюдаться вялость, апатия, одышка, повышение температуры тела, изменение цвета мочи. При таких симптомах необходимо сразу же обратиться в клинику для обследования и назначения лечения», — заключила Кононова. Ранее специалисты пермского управления Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики в сезон активности клещей.
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