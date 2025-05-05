05 мая 2025

Пермский ветеринар рассказала, как защитить собак от клещей

Пермский ветеринар: защитить собак от клещей помогут специальные ошейники
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещи являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний
Клещи являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний Фото:

Клещи представляют опасность не только для человека, но и для домашних питомцев. Они являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу. Об этом URA.RU рассказала ветеринарный врач клиники «Друг» в Перми Анастасия Кононова. Специалист отмечает, что защитить собак и кошек от укусов клещей помогут специальные ошейники и таблетки.

«Клещи являются переносчиками таких инфекционных заболеваний как пироплазмоз (бабезиоз) и болезнь Лайма (у собак), эрлихиоз, анаплазмоз. Прошедшая зима была теплой, поэтому случаев укусов клещей в этом году клещей в разы больше. Для защиты ваших питомцев от эктопаразитов не следует пренебрегать мерами профилактики: использовать таблетки и ошейники», — отмечает Кононова.

Если клещ все же присосался к домашнему питомцу, ветврач рекомендует внимательно наблюдать за его состоянием. Вялость, апатия и одышка — такие симптомы говорят о том, что следует незамедлительно обратиться к ветеринару.

«В течение двух-пяти суток с момента укуса клеща у домашнего питомца могут наблюдаться вялость, апатия, одышка, повышение температуры тела, изменение цвета мочи. При таких симптомах необходимо сразу же обратиться в клинику для обследования и назначения лечения», — заключила Кононова. Ранее специалисты пермского управления Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики в сезон активности клещей.

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Клещи представляют опасность не только для человека, но и для домашних питомцев. Они являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу. Об этом URA.RU рассказала ветеринарный врач клиники «Друг» в Перми Анастасия Кононова. Специалист отмечает, что защитить собак и кошек от укусов клещей помогут специальные ошейники и таблетки. «Клещи являются переносчиками таких инфекционных заболеваний как пироплазмоз (бабезиоз) и болезнь Лайма (у собак), эрлихиоз, анаплазмоз. Прошедшая зима была теплой, поэтому случаев укусов клещей в этом году клещей в разы больше. Для защиты ваших питомцев от эктопаразитов не следует пренебрегать мерами профилактики: использовать таблетки и ошейники», — отмечает Кононова. Если клещ все же присосался к домашнему питомцу, ветврач рекомендует внимательно наблюдать за его состоянием. Вялость, апатия и одышка — такие симптомы говорят о том, что следует незамедлительно обратиться к ветеринару. «В течение двух-пяти суток с момента укуса клеща у домашнего питомца могут наблюдаться вялость, апатия, одышка, повышение температуры тела, изменение цвета мочи. При таких симптомах необходимо сразу же обратиться в клинику для обследования и назначения лечения», — заключила Кононова. Ранее специалисты пермского управления Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики в сезон активности клещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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