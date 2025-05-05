05 мая 2025

В Березниках водитель сбил двух пешеходов на зебре и скрылся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В причинах аварии разбираются правоохранительные органы
В причинах аварии разбираются правоохранительные органы Фото:

В Березниках водитель автомобиля сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу, после чего скрылся с места аварии. Момент ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения и был опубликован в сообществе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Днем 5 мая около половины пятого вечера. Водитель иномарки сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого водитель автомобиля скрылся с места аварии», — говорится в посте.

Позже правоохранители нашли водителя и задержали его. Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Пострадавшие пешеходы были доставлены в больницу. Мужчину отправили на амбулаторное лечение, а женщина находится в больнице, врачи оказывают ей необходимую помощь.

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В Березниках водитель автомобиля сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу, после чего скрылся с места аварии. Момент ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения и был опубликован в сообществе «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Днем 5 мая около половины пятого вечера. Водитель иномарки сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого водитель автомобиля скрылся с места аварии», — говорится в посте. Позже правоохранители нашли водителя и задержали его. Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Пострадавшие пешеходы были доставлены в больницу. Мужчину отправили на амбулаторное лечение, а женщина находится в больнице, врачи оказывают ей необходимую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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