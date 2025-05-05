05 мая 2025

Пермский «Горсвет» возглавил чиновник из администрации Никита Саламатов. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На посту директора он сменил Эдуарда Илларионова
На посту директора он сменил Эдуарда Илларионова Фото:

В муниципальном бюджетном учреждении «Горсвет» города Перми произошли кадровые изменения. Согласно данным СБИС, новым руководителем организации стал Никита Саламатов. Соответствующие изменения были официально внесены в учредительные документы 5 мая. В апреле 2025 года источники URA.RU сообщали о том, что именно Саламатов займет этот пост. 

«На посту директора Никита Саламатов сменил Эдуарда Илларионова. Саламатов приступил к исполнению обязанностей руководителя с 17 апреля 2025 года», — сказано на официальном сайте МБУ «Горсвет».

URA.RU писало, что до перехода в «Горсвет» Никита Саламатов возглавлял муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района». Илларионов работал главным инженером, замдиректора и директором филиала «Россети Урал» «Перэнерго».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В муниципальном бюджетном учреждении «Горсвет» города Перми произошли кадровые изменения. Согласно данным СБИС, новым руководителем организации стал Никита Саламатов. Соответствующие изменения были официально внесены в учредительные документы 5 мая. В апреле 2025 года источники URA.RU сообщали о том, что именно Саламатов займет этот пост.  «На посту директора Никита Саламатов сменил Эдуарда Илларионова. Саламатов приступил к исполнению обязанностей руководителя с 17 апреля 2025 года», — сказано на официальном сайте МБУ «Горсвет». URA.RU писало, что до перехода в «Горсвет» Никита Саламатов возглавлял муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района». Илларионов работал главным инженером, замдиректора и директором филиала «Россети Урал» «Перэнерго».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...