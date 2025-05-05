В муниципальном бюджетном учреждении «Горсвет» города Перми произошли кадровые изменения. Согласно данным СБИС, новым руководителем организации стал Никита Саламатов. Соответствующие изменения были официально внесены в учредительные документы 5 мая. В апреле 2025 года источники URA.RU сообщали о том, что именно Саламатов займет этот пост.
«На посту директора Никита Саламатов сменил Эдуарда Илларионова. Саламатов приступил к исполнению обязанностей руководителя с 17 апреля 2025 года», — сказано на официальном сайте МБУ «Горсвет».
URA.RU писало, что до перехода в «Горсвет» Никита Саламатов возглавлял муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района». Илларионов работал главным инженером, замдиректора и директором филиала «Россети Урал» «Перэнерго».
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