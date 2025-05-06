Дома в пермском микрорайоне Налимиха затопило. Фото

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Городским службам поручено осуществлять постоянный мониторинг водной обстановки
Городским службам поручено осуществлять постоянный мониторинг водной обстановки Фото:

В частном секторе микрорайона Налимиха 6 мая зафиксировано подтопление. Причиной происшествия стала близость малой реки Заборной к данной территории. На место выехал мэр Перми, представители администрации Кировского района, специалисты департамента дорог и благоустройства, сотрудники МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», городская служба спасения и МЧС.

«К настоящему моменту уровень воды значительно понизился. Городским службам поручено осуществлять постоянный мониторинг водной обстановки, оказывать поддержку жителям, оказавшимся в зоне подтопления, проводить расчистку русла реки и ремонтировать мост. После завершения паводка планируется восстановление дорожной инфраструктуры», — сообщил Эдуард Соснин в telegram-канале. 

И добавил, что все необходимые меры для ликвидации последствий подтопления принимаются в оперативном порядке — ситуация находится на особом контроле. Горожанам, проживающим вблизи реки, рекомендуется проявлять повышенную осторожность. Внимательно следить за изменением ситуации и соблюдать меры безопасности.

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В частном секторе микрорайона Налимиха 6 мая зафиксировано подтопление. Причиной происшествия стала близость малой реки Заборной к данной территории. На место выехал мэр Перми, представители администрации Кировского района, специалисты департамента дорог и благоустройства, сотрудники МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», городская служба спасения и МЧС. «К настоящему моменту уровень воды значительно понизился. Городским службам поручено осуществлять постоянный мониторинг водной обстановки, оказывать поддержку жителям, оказавшимся в зоне подтопления, проводить расчистку русла реки и ремонтировать мост. После завершения паводка планируется восстановление дорожной инфраструктуры», — сообщил Эдуард Соснин в telegram-канале.  И добавил, что все необходимые меры для ликвидации последствий подтопления принимаются в оперативном порядке — ситуация находится на особом контроле. Горожанам, проживающим вблизи реки, рекомендуется проявлять повышенную осторожность. Внимательно следить за изменением ситуации и соблюдать меры безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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