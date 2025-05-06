Работники филиала «ЗиД», принадлежащего оборонному заводу «Курганприбор», в преддверии Дня Победы отреставрировали памятник танкистам в Перми. Об этом сообщил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов.
«Предприятие „Курганприбор“ восстанавливает и почти бесследно утраченные наши исторические реликвии. В Перми на территории филиала „ЗиД“ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отреставрировали и торжественно открыли памятник танкистам, чья судьба неразрывно связана с нашим предприятием», — написал Муратов в своем telegram-канале.
Политик отметил, что этот памятник является напоминанием о трудовом подвиге работников завода, которые в тяжелейших условиях ковали победу над фашизмом в тылу. Также Муратов подчеркнул, что основу воспитания молодежи и жизнь нашего общества видит в духовном возрождении и памяти подвига наших предков.
Ранее URA.RU писало, что в Перми на Первомай сотрудники филиала «ЗиД» приняли участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Звезда». Среди 24 команд заводчане оборонного предприятия заняли 12 место. Сенатор назвал это хорошим результатом и высказал чувство гордости за то, что он сам является выходцем из «Курганприбора».
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