Заводчане «Курганприбора» отреставрировали историческую реликвию в Перми. Фото

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«Курганприбор» отреставрировал памятник, посвященный танкистам из пермского завода «ЗиД»
«Курганприбор» отреставрировал памятник, посвященный танкистам из пермского завода «ЗиД» Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Работники филиала «ЗиД», принадлежащего оборонному заводу «Курганприбор», в преддверии Дня Победы отреставрировали памятник танкистам в Перми. Об этом сообщил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов.

«Предприятие „Курганприбор“ восстанавливает и почти бесследно утраченные наши исторические реликвии. В Перми на территории филиала „ЗиД“ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отреставрировали и торжественно открыли памятник танкистам, чья судьба неразрывно связана с нашим предприятием», — написал Муратов в своем telegram-канале. 

Политик отметил, что этот памятник является напоминанием о трудовом подвиге работников завода, которые в тяжелейших условиях ковали победу над фашизмом в тылу. Также Муратов подчеркнул, что основу воспитания молодежи и жизнь нашего общества видит в духовном возрождении и памяти подвига наших предков.

Ранее URA.RU писало, что в Перми на Первомай сотрудники филиала «ЗиД» приняли участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Звезда». Среди 24 команд заводчане оборонного предприятия заняли 12 место. Сенатор назвал это хорошим результатом и высказал чувство гордости за то, что он сам является выходцем из «Курганприбора».

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Работники филиала «ЗиД», принадлежащего оборонному заводу «Курганприбор», в преддверии Дня Победы отреставрировали памятник танкистам в Перми. Об этом сообщил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов. «Предприятие „Курганприбор“ восстанавливает и почти бесследно утраченные наши исторические реликвии. В Перми на территории филиала „ЗиД“ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отреставрировали и торжественно открыли памятник танкистам, чья судьба неразрывно связана с нашим предприятием», — написал Муратов в своем telegram-канале.  Политик отметил, что этот памятник является напоминанием о трудовом подвиге работников завода, которые в тяжелейших условиях ковали победу над фашизмом в тылу. Также Муратов подчеркнул, что основу воспитания молодежи и жизнь нашего общества видит в духовном возрождении и памяти подвига наших предков. Ранее URA.RU писало, что в Перми на Первомай сотрудники филиала «ЗиД» приняли участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Звезда». Среди 24 команд заводчане оборонного предприятия заняли 12 место. Сенатор назвал это хорошим результатом и высказал чувство гордости за то, что он сам является выходцем из «Курганприбора».
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