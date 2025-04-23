В Челябинске в мае заработает детская железная дорога

В Челябинске с 1 мая начнется сезон пассажирских перевозок по детской железной дороге в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«В этом году все детские дороги — Челябинская, Курганская и Оренбургская — начинают работу 1 мая. Более 1300 воспитанников пройдут летнюю практику и закрепят теоретические знания за летний сезон», — сообщили в группе ЮУЖД во «ВКонтакте». В Челябинске обучение пройдут 700 юных железнодорожников.
В этом году 76-й сезон откроется первым рейсом в 10:26 от станции «Звездная». На линии будут работать два состава — «Южноуралец» и «Юность». Перед началом сезона учащиеся готовят инфраструктуру к работе: проверяют вагоны, обслуживают тепловозы, тестируют системы связи и сигнализации. Также завершают обновление фасадов павильонов, платформ и навесов.
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