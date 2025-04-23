23 апреля 2025

В Челябинске в мае заработает детская железная дорога

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс запланирован 1 мая в 10:26
Первый рейс запланирован 1 мая в 10:26 Фото:

В Челябинске с 1 мая начнется сезон пассажирских перевозок по детской железной дороге в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«В этом году все детские дороги — Челябинская, Курганская и Оренбургская — начинают работу 1 мая. Более 1300 воспитанников пройдут летнюю практику и закрепят теоретические знания за летний сезон», — сообщили в группе ЮУЖД во «ВКонтакте». В Челябинске обучение пройдут 700 юных железнодорожников.

В этом году 76-й сезон откроется первым рейсом в 10:26 от станции «Звездная». На линии будут работать два состава — «Южноуралец» и «Юность». Перед началом сезона учащиеся готовят инфраструктуру к работе: проверяют вагоны, обслуживают тепловозы, тестируют системы связи и сигнализации. Также завершают обновление фасадов павильонов, платформ и навесов.

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В Челябинске с 1 мая начнется сезон пассажирских перевозок по детской железной дороге в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В этом году все детские дороги — Челябинская, Курганская и Оренбургская — начинают работу 1 мая. Более 1300 воспитанников пройдут летнюю практику и закрепят теоретические знания за летний сезон», — сообщили в группе ЮУЖД во «ВКонтакте». В Челябинске обучение пройдут 700 юных железнодорожников. В этом году 76-й сезон откроется первым рейсом в 10:26 от станции «Звездная». На линии будут работать два состава — «Южноуралец» и «Юность». Перед началом сезона учащиеся готовят инфраструктуру к работе: проверяют вагоны, обслуживают тепловозы, тестируют системы связи и сигнализации. Также завершают обновление фасадов павильонов, платформ и навесов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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