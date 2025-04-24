Студенты из Донбасса и Новороссии прибыли в Екатеринбург для участия в форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние» и встретились с полномочным представителем президента в УрФО Артемом Жогой. Полпред пообещал молодежи продолжить активно восстанавливать подшефные территории.
«Рассказал о той большой работе, которую проводят регионы Уральского федерального округа на подшефных территориях. Краснодон, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха, Авдеевка и Тельмановский район активно преображаются. Впереди еще большой объем работы, но отступать никто не планирует. УрФО продолжит восстанавливать Донбасс», — написал Жога в своем Telegram-канале.
Полпред напомнил, что особое внимание на межрегиональном уровне уделяется поддержке школьников и студентов из новых регионов: организуются спортивные соревнования, культурные обмены, совместные форумы и образовательные программы. По его словам, такие мероприятия помогают молодежи перенимать положительный опыт и формировать представление о развитии страны.
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