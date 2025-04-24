24 апреля 2025

Полпред Жога собрал в УрФУ студентов из Донбасса и Новороссии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жога высоко оценил вклад УрФО в работу с молодежью подшефных территорий
Жога высоко оценил вклад УрФО в работу с молодежью подшефных территорий Фото:

Студенты из Донбасса и Новороссии прибыли в Екатеринбург для участия в форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние» и встретились с полномочным представителем президента в УрФО Артемом Жогой. Полпред пообещал молодежи продолжить активно восстанавливать подшефные территории.

«Рассказал о той большой работе, которую проводят регионы Уральского федерального округа на подшефных территориях. Краснодон, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха, Авдеевка и Тельмановский район активно преображаются. Впереди еще большой объем работы, но отступать никто не планирует. УрФО продолжит восстанавливать Донбасс», — написал Жога в своем Telegram-канале.

Полпред напомнил, что особое внимание на межрегиональном уровне уделяется поддержке школьников и студентов из новых регионов: организуются спортивные соревнования, культурные обмены, совместные форумы и образовательные программы. По его словам, такие мероприятия помогают молодежи перенимать положительный опыт и формировать представление о развитии страны.

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Студенты из Донбасса и Новороссии прибыли в Екатеринбург для участия в форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние» и встретились с полномочным представителем президента в УрФО Артемом Жогой. Полпред пообещал молодежи продолжить активно восстанавливать подшефные территории. «Рассказал о той большой работе, которую проводят регионы Уральского федерального округа на подшефных территориях. Краснодон, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха, Авдеевка и Тельмановский район активно преображаются. Впереди еще большой объем работы, но отступать никто не планирует. УрФО продолжит восстанавливать Донбасс», — написал Жога в своем Telegram-канале. Полпред напомнил, что особое внимание на межрегиональном уровне уделяется поддержке школьников и студентов из новых регионов: организуются спортивные соревнования, культурные обмены, совместные форумы и образовательные программы. По его словам, такие мероприятия помогают молодежи перенимать положительный опыт и формировать представление о развитии страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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