В Екатеринбурге в 1999–2000 годах начальник отделения по незаконному обороту наркотиков УВД Кировского района собрал банду из пяти человек, в том числе силовиков, с которой убил 11 человек. Спустя 26 лет расследование дела завершили. Теперь главарю банды грозит до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального СКР.
«В период с октября 1999 года по ноябрь 2000 года обвиняемый, занимая должность начальника отделения по незаконному обороту наркотиков УВД Кировского района, организовал и руководил деятельностью банды, в состав которой входили пять человек. На счету банды убийства 11 человек», — пояснил и.о. руководителя СУ СКР по региону Анатолий Надбитов.
Следствие установило, что преступления совершались с особой жестокостью, по найму или с целью сокрытия других преступлений. В частности, в октябре 1999 года участники банды убили двух мужчин в лесу за информацию о сбытчике наркотиков. Трупы закопали там же.
В апреле 2000 года обвиняемые ворвались в квартиру на переулке Асбестовский и, угрожая оружием, требовали наркотики от мужчины. После его отказа были застрелены сам мужчина, его мать и сожительница. В июне того же года члены группы убили свидетеля и двух женщин в теплопункте на улице Новгородцевой, чтобы скрыть следы своей деятельности. Позже, осенью и зимой 2000 года, на счету банды появилось еще несколько убийств: за вознаграждение в тысячу долларов США и ради ограбления.
Основателя банды обвинили по пунктам «а», «д», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), его дело в ближайшее время направят в Кировский райсуд. Уголовные дела его пособников находятся в отдельном производстве.
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