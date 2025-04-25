МИД Литвы вызвал российского посла в знак протеста

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Вызов российского посла связан с массированной атакой ВС РФ по предприятиям Украины
Вызов российского посла связан с массированной атакой ВС РФ по предприятиям Украины Фото:

Министерство иностранных дел Литвы вызвал представителя российского посольства для вручения ноты протеста в связи с нанесенными по территории Украины ударами. Об этом сообщает литовский МИД.

«Сегодня, 25 апреля, Временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации в Литве был вызван в Министерство иностранных дел для выражения решительного протеста в связи с непрекращающимися ударами», — пишет МИД Литвы на своем сайте. Там утончают, что войска ВС РФ усиливают наступление. 

В период с 19 по 25 апреля ВС РФ осуществили один массированный и пять групповых ударов по объектам на территории Украины, передает Минобороны. Среди целей находились военные аэродромы, а также предприятия украинского ВПК.

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Министерство иностранных дел Литвы вызвал представителя российского посольства для вручения ноты протеста в связи с нанесенными по территории Украины ударами. Об этом сообщает литовский МИД. «Сегодня, 25 апреля, Временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации в Литве был вызван в Министерство иностранных дел для выражения решительного протеста в связи с непрекращающимися ударами», — пишет МИД Литвы на своем сайте. Там утончают, что войска ВС РФ усиливают наступление.  В период с 19 по 25 апреля ВС РФ осуществили один массированный и пять групповых ударов по объектам на территории Украины, передает Минобороны. Среди целей находились военные аэродромы, а также предприятия украинского ВПК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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