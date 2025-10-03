Ученые раскрыли тайну «солнечного дождя»

TAJ: ученые раскрыли тайну «солнечного дождя»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученые раскрыли загадку «огненного дождя» на Солнце
Ученые раскрыли загадку «огненного дождя» на Солнце Фото:

Астрофизики раскрыли механизм загадочного явления— «солнечного дождя», когда во время вспышек на Солнце образуются капли раскаленной плазмы, падающие обратно на поверхность звезды. Результаты исследования, объясняющего природу этого феномена, опубликованы в авторитетном научном журнале.

«Разгадка солнечного дождя помогает лучше понять, как ведет себя корона Солнца — ее температура, плотность и химический состав»,— подчеркивают ученые в журнале The Astrophysical Journal. Солнечный дождь представляет собой процесс, при котором плазма, разогретая до миллионов градусов, сначала поднимается в верхние слои короны, затем быстро остывает, уплотняется и под действием гравитации возвращается на поверхность Солнца в виде плотных «капель».

Исследователи из Гавайского университета установили, что ключевую роль в быстром образовании «огненного дождя» играет изменение химического состава солнечной атмосферы. Колебания концентрации элементов, в частности железа, во время вспышек ускоряют охлаждение плазмы и ее превращение в плотные сгустки.

Понимание механизмов солнечного дождя важно для прогнозирования космической погоды. Процессы в солнечной короне непосредственно связаны с солнечными бурями, которые могут нарушать работу спутников, систем связи и энергосетей на Земле.

Ранее ученые выявили 100 новых пятен в одной области Солнца за сутки. О рекордной вспышке рассказали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Астрофизики раскрыли механизм загадочного явления— «солнечного дождя», когда во время вспышек на Солнце образуются капли раскаленной плазмы, падающие обратно на поверхность звезды. Результаты исследования, объясняющего природу этого феномена, опубликованы в авторитетном научном журнале. «Разгадка солнечного дождя помогает лучше понять, как ведет себя корона Солнца — ее температура, плотность и химический состав»,— подчеркивают ученые в журнале The Astrophysical Journal. Солнечный дождь представляет собой процесс, при котором плазма, разогретая до миллионов градусов, сначала поднимается в верхние слои короны, затем быстро остывает, уплотняется и под действием гравитации возвращается на поверхность Солнца в виде плотных «капель». Исследователи из Гавайского университета установили, что ключевую роль в быстром образовании «огненного дождя» играет изменение химического состава солнечной атмосферы. Колебания концентрации элементов, в частности железа, во время вспышек ускоряют охлаждение плазмы и ее превращение в плотные сгустки. Понимание механизмов солнечного дождя важно для прогнозирования космической погоды. Процессы в солнечной короне непосредственно связаны с солнечными бурями, которые могут нарушать работу спутников, систем связи и энергосетей на Земле. Ранее ученые выявили 100 новых пятен в одной области Солнца за сутки. О рекордной вспышке рассказали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...