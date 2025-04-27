Отец Большунова: Саше тяжело видеть разрушенный дом, где началась его карьера

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Разрушенный дом был местом, где началась карьера Большунова
Разрушенный дом был местом, где началась карьера Большунова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара ВСУ 26 апреля в селе Подывотье Брянской области был разрушен дом, где начал свою карьеру олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. Его отец, Александр Большунов-старший, сообщил, что это событие причиняет его сыну большую боль.

«Конечно, Саше больно. Вот тут все и началось. Это дом его детства. Именно здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», — передает слова Большунова-старшего издание VG. Он добавил, что семья уехала незадолго до инцидента, хотя долгое время не хотела покидать свое жилье из-за угрозы обстрелов.

Дом семьи Александра Большунова был уничтожен в результате обстрела ВСУ. Местные жители сообщают о регулярных обстрелах населенного пункта. Отец спортсмена заявил, что дом находится всего в трех километрах от границы с Украиной.

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В результате удара ВСУ 26 апреля в селе Подывотье Брянской области был разрушен дом, где начал свою карьеру олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. Его отец, Александр Большунов-старший, сообщил, что это событие причиняет его сыну большую боль. «Конечно, Саше больно. Вот тут все и началось. Это дом его детства. Именно здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», — передает слова Большунова-старшего издание VG. Он добавил, что семья уехала незадолго до инцидента, хотя долгое время не хотела покидать свое жилье из-за угрозы обстрелов. Дом семьи Александра Большунова был уничтожен в результате обстрела ВСУ. Местные жители сообщают о регулярных обстрелах населенного пункта. Отец спортсмена заявил, что дом находится всего в трех километрах от границы с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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