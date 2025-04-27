Школьники из Перми поборются за миллионы рублей на телешоу

В новом телешоу «Суперниндзя. Дети» примут участие два школьника из Перми. Лев Барях и Лев Манусаджев поборются за призовой фонд в шесть миллионов рублей, рассказали URA.RU на телеканале СТС.
«14-летний Лев Барях и 10-летний Лев Манусаджев из Перми стали героями второго сезона спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Школьники поборются за призовой фонд шесть миллионов рублей, который разделят три победителя», — сообщили на СТС.
Конкуренцию пермякам составят 178 молодых спортсменов из России, Беларуси и Коста-Рики. Участникам будет нужно преодолеть 86-метровую трассу с препятствиями. Сезон шоу стартует 18 мая.
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