27 апреля 2025

Школьники из Перми поборются за миллионы рублей на телешоу

Лев Барях и Лев Манусаджев из Перми стали героями шоу «Суперниндзя Дети»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребятам предстоит сложная полоса препятствий (архивное фото)
Ребятам предстоит сложная полоса препятствий (архивное фото) Фото:

В новом телешоу «Суперниндзя. Дети» примут участие два школьника из Перми. Лев Барях и Лев Манусаджев поборются за призовой фонд в шесть миллионов рублей, рассказали URA.RU на телеканале СТС.

«14-летний Лев Барях и 10-летний Лев Манусаджев из Перми стали героями второго сезона спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Школьники поборются за призовой фонд шесть миллионов рублей, который разделят три победителя», — сообщили на СТС.

Конкуренцию пермякам составят 178 молодых спортсменов из России, Беларуси и Коста-Рики. Участникам будет нужно преодолеть 86-метровую трассу с препятствиями. Сезон шоу стартует 18 мая.

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В новом телешоу «Суперниндзя. Дети» примут участие два школьника из Перми. Лев Барях и Лев Манусаджев поборются за призовой фонд в шесть миллионов рублей, рассказали URA.RU на телеканале СТС. «14-летний Лев Барях и 10-летний Лев Манусаджев из Перми стали героями второго сезона спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Школьники поборются за призовой фонд шесть миллионов рублей, который разделят три победителя», — сообщили на СТС. Конкуренцию пермякам составят 178 молодых спортсменов из России, Беларуси и Коста-Рики. Участникам будет нужно преодолеть 86-метровую трассу с препятствиями. Сезон шоу стартует 18 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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