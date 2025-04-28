Пермяки собирают деньги для больной девочки, которая хочет дышать

Двухлетней девочке Мариам с тяжелым заболеванием срочно требуется аспиратор — прибор, который помогает отсасывать слизь и спокойно дышать. Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» открыл сбор средств на покупку аппарата, который позволит Мариам выходить на улицу и совершать прогулки.
«Мариам не может ни двигаться, ни говорить, ни есть сама. При поддержке врачей и „Дедморозим“ она живет с мамой Гузалией, а не в больнице. Но Гузалия хочет показать дочери больше, чем четыре стены. Для прогулок им нужен портативный аспиратор. Еще требуется приобрести новые медизделия для питания. Стоимость всего необходимого — 150 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в фонде.
Гузалия и Мариам из Бардымского района. В декабре 2022 года у женщины должны были появиться на свет две дочки-близняшки. Но одна погибла при родах, а вторая — Мариам — получила тяжелое поражение мозга. Первые месяцы жизни ребенок провел в реанимации, затем в больнице для неизлечимо больных. Сейчас мама смогла забрать дочь домой. Мариам около года дышала только при помощи аппарата искусственной вентиляции легких, но постепенно начала делать это самостоятельно. Но аспиратор необходим для облегчения дыхания и возможности выходить на улицу. Совершить пожертвование в пользу Мариам можно на сайте dedmorozim.ru.
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