«Вернут всех в стойло»: Медведев ответил на вопрос свердловчанки о будущем НАТО

Медведев: НАТО останется инструментом управления миром

29 апреля 2025 в 15:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев убежден, что США нуждаются в НАТО (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые» Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что НАТО, несмотря на текущую геополитическую турбулентность, не утратит своего значения в качестве инструмента поддержания власти и влияния на мировой арене. Это заявление прозвучало в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» в ответ на вопрос о будущем блока, заданный представителем Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра (Екатеринбург) Полиной Кудашевой. «Мне хочется вам сказать, что НАТО развалится. Нет, НАТО не развалится. НАТО сохранится. Даже оснований для их существования нет. Как известно, что НАТО в основном соперничало с Варшавским договором. Мы никогда НАТО не угрожали, но при этом, естественно, наши вооруженные силы так или иначе были готовы давать отпор на их действия. НАТО необходимо США. НАТО является инструментом управления миром. Только через НАТО США способны проводить свою линию. Вот они сейчас причешут НАТО, денег побольше вытрясут из европейцев, свои бюджеты поднимут до 5%, покажут, кто в доме хозяин, все выстроятся, будут выполнять их указания и вернут всех в стойло. Они умеют это делать», — заявил Медведев в ходе прямой трансляции . В РФ с 28 по 30 апреля 2025 года проходит просветительский марафон «Знание. Первые». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Девятый марафон разворачивается во всех федеральных округах России, а центральная площадка — Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Все актуальные новости — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что НАТО, несмотря на текущую геополитическую турбулентность, не утратит своего значения в качестве инструмента поддержания власти и влияния на мировой арене. Это заявление прозвучало в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» в ответ на вопрос о будущем блока, заданный представителем Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра (Екатеринбург) Полиной Кудашевой. «Мне хочется вам сказать, что НАТО развалится. Нет, НАТО не развалится. НАТО сохранится. Даже оснований для их существования нет. Как известно, что НАТО в основном соперничало с Варшавским договором. Мы никогда НАТО не угрожали, но при этом, естественно, наши вооруженные силы так или иначе были готовы давать отпор на их действия. НАТО необходимо США. НАТО является инструментом управления миром. Только через НАТО США способны проводить свою линию. Вот они сейчас причешут НАТО, денег побольше вытрясут из европейцев, свои бюджеты поднимут до 5%, покажут, кто в доме хозяин, все выстроятся, будут выполнять их указания и вернут всех в стойло. Они умеют это делать», — заявил Медведев в ходе прямой трансляции. В РФ с 28 по 30 апреля 2025 года проходит просветительский марафон «Знание. Первые». Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Девятый марафон разворачивается во всех федеральных округах России, а центральная площадка — Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Все актуальные новости — в отдельном сюжете URA.RU.