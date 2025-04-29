Спикер свердловского заксо Бабушкина выслушала установки от Путина. Фото

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Владимир Путин выступил на Совете законодателей в Санкт-Петербурге
Владимир Путин выступил на Совете законодателей в Санкт-Петербурге Фото:

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина приняла участие во встрече президента РФ Владимира Путина с Советом законодателей в Санкт-Петербурге, где он дал парламентариям установки. В частности, по повышению качества жизни семей, укреплению экономики, поддержке предпринимателей. Подробности она рассказала у себя в telegram-канале.

«Глава государства дал нам установки по долгосрочному развитию страны и её регионов — по повышению качества жизни семей, укреплению экономики, поддержке предпринимательской инициативы, совершенствованию институтов гражданского общества, сбережению культурного и исторического наследия нашей страны. Одна из задач — обеспечение парламентского контроля за реализацией обновлённых национальных проектов», — поделилась Бабушкина.

Людмила Бабушкина второй день участвует в мероприятиях Совета законодателей
Людмила Бабушкина второй день участвует в мероприятиях Совета законодателей
Фото:

Свердловские депутаты активно включились работу, добавила она, готовы к деятельному участию в реализации новых нацпроектов. Также Путин поднимал вопрос парламентской дипломатии, говорил об укреплении контактов по линии Евразийского экономического сообщества и ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. «Свердловская область сегодня открыта для взаимовыгодного партнёрства», — добавила спикер регионального парламента.

Как ранее сообщало URA.RU, опыт Свердловской области в сфере международного сотрудничества один из самых успешных. О нем Бабушкина рассказывала на заседании комиссии Совета законодателей накануне, 28 апреля.

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Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина приняла участие во встрече президента РФ Владимира Путина с Советом законодателей в Санкт-Петербурге, где он дал парламентариям установки. В частности, по повышению качества жизни семей, укреплению экономики, поддержке предпринимателей. Подробности она рассказала у себя в telegram-канале. «Глава государства дал нам установки по долгосрочному развитию страны и её регионов — по повышению качества жизни семей, укреплению экономики, поддержке предпринимательской инициативы, совершенствованию институтов гражданского общества, сбережению культурного и исторического наследия нашей страны. Одна из задач — обеспечение парламентского контроля за реализацией обновлённых национальных проектов», — поделилась Бабушкина. Свердловские депутаты активно включились работу, добавила она, готовы к деятельному участию в реализации новых нацпроектов. Также Путин поднимал вопрос парламентской дипломатии, говорил об укреплении контактов по линии Евразийского экономического сообщества и ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. «Свердловская область сегодня открыта для взаимовыгодного партнёрства», — добавила спикер регионального парламента. Как ранее сообщало URA.RU, опыт Свердловской области в сфере международного сотрудничества один из самых успешных. О нем Бабушкина рассказывала на заседании комиссии Совета законодателей накануне, 28 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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