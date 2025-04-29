Путин прилетел в Волгоград для встречи с Лукашенко

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Президент РФ Владимир Путин прилетел в Волгоград для встречи с Александром Лукашенко. Президенты также примут участие в в форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». Об этом сообщают РИА Новости.
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