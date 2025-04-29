В Перми на майские праздники запустят ночную электричку

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После салюта кольцевой маршрут запустят со станции Пермь-2 в 23:20
После салюта кольцевой маршрут запустят со станции Пермь-2 в 23:20 Фото:

Жители краевой столицы и гости Перми смогут уехать на ночной электричке сразу после завершения мероприятий на Первомай и в День Победы. После салюта кольцевой маршрут запустят со станции Пермь-2 в 23:20.

«Электропоезд будет следовать со всеми остановками: Пермь-1, Славяново, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная. Городская электричка вернется на Пермь-2 в 00:50», — сообщает АО Пермская пригородная компания на официальном сайте. 

Ранее URA.RU сообщало о том, как в майские праздники работают пермские поликлиники, почта и МФЦ. Например, больницы будут закрыты 1, 2, 8 и 9 мая. Их двери откроются лишь 3 и 10 мая.

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Жители краевой столицы и гости Перми смогут уехать на ночной электричке сразу после завершения мероприятий на Первомай и в День Победы. После салюта кольцевой маршрут запустят со станции Пермь-2 в 23:20. «Электропоезд будет следовать со всеми остановками: Пермь-1, Славяново, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная. Городская электричка вернется на Пермь-2 в 00:50», — сообщает АО Пермская пригородная компания на официальном сайте.  Ранее URA.RU сообщало о том, как в майские праздники работают пермские поликлиники, почта и МФЦ. Например, больницы будут закрыты 1, 2, 8 и 9 мая. Их двери откроются лишь 3 и 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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