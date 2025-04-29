В Перми на майские праздники запустят ночную электричку

Жители краевой столицы и гости Перми смогут уехать на ночной электричке сразу после завершения мероприятий на Первомай и в День Победы. После салюта кольцевой маршрут запустят со станции Пермь-2 в 23:20.
«Электропоезд будет следовать со всеми остановками: Пермь-1, Славяново, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная. Городская электричка вернется на Пермь-2 в 00:50», — сообщает АО Пермская пригородная компания на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало о том, как в майские праздники работают пермские поликлиники, почта и МФЦ. Например, больницы будут закрыты 1, 2, 8 и 9 мая. Их двери откроются лишь 3 и 10 мая.
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