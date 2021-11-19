В Челябинске от коронавируса скончался легендарный фотограф

Васильев был единственным в России обладателем четырех золотых медалей World Press Photo Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Знаменитый фотограф Сергей Васильев скончался на 86-м году в жизни в Челябинске. Об этом сообщает «Вечерний Челябинск» — в этом издании Васильев работал много лет и ушел на заслуженный отдых, когда ему уже было далеко за 70.

«Сергей Григорьевич много лет проработал в „Вечернем Челябинске“, он был широко известен в мире еще во времена Советского Союза. В последние годы фотомастер тяжело болел, перенес операцию на сердце, не смог пережить коронавирус», — рассказали URA.RU в «ВЧ».

Васильев был единственным в России обладателем четырех золотых медалей World Press Photo — самой престижной награды в фотоискусстве. О дате и месте прощания с фотомастером будет сообщено дополнительно.