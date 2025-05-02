Власти не нашли желающих отловить в Краснокамске собак за 1 млн рублей

В городе Краснокамск Пермского края не нашлось желающих отловить безнадзорных собак. Электронный аукцион, который проводило ГКУ Пермского края «Центр организации закупок», признан несостоявшимся, поскольку на него не поступило ни одной заявки.
«Основание признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», — указано на сайте ЕИС Закупки. Начальная (максимальная) цена аукциона составила без малого 1 млн рублей.
При этом в паблике «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что власти Краснокамского округа решили заключить «прямой муниципальный контракт» на отлов животных. Подрядчиком выступит кунгурское АНО «Приют для бездомных животных „Оскар“. Организация согласилась оказать свои услуги за 569 тысяч рублей.
«За эти средства подрядчик обязуется отловить, поместить в приют, вылечить, стерилизовать, вакцинировать, а затем выпустить в прежнюю среду обитания 20 особей», — информирует «Вечерний Краснокамск». В то же время уточняется, что «от граждан принято уже 26 заявок на отлов примерно 30-35 бездомных собак».
В техзадании, которое разместила администрация Краснокамского округа, указано, что отлов животных без владельцев осуществляется способами, «исключающими возможность нанесения им увечий, травм или гибели». Умерщвлять собак, содержащихся в приютах, запрещено «за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных».
URA.RU рассказывало о нападении стаи бездомных собак на пенсионерку в Красновишерске. 76-летняя женщина, разодранная животными, попала а реанимацию, а спустя несколько дней после нападения, скончалась.
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