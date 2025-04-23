Пермяк Мичков шокировал генерального менеджера хоккейного клуба «Филадельфия»

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Спортсмен обсудил с менеджером планы
Спортсмен обсудил с менеджером планы Фото:

Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков встретился с генеральным менеджером клуба «Филадельфия Флайерз» Дэниелем Бриером. Спортсмен удивил Бриера планами по своему развитию. Об этом сказано в группе Sportcast NHL.

«Он рассказывал мне, чему успел научиться за этот год, и я сидел в легком шоке. Ну серьезно, от парня его возраста обычно ждешь чего угодно, кроме такого уровня осознанности», — передает слова Бриера Sportcast NHL.

Ранее URA.RU рассказало, что Мичков стал восьмым в истории и первым за 31 год новичком «Филадельфии», набравшим 60 очков в сезоне. Пермяк стал выступать за клуб летом 2024 года. Стоимость контракта составила 4,5 млн долларов. Также Мичков вошел в десятку россиян по числу голов в овертаймах до 20 лет в Национальной хоккейной лиге. За достижения ему дали прозвище Майк Тайсон.

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Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков встретился с генеральным менеджером клуба «Филадельфия Флайерз» Дэниелем Бриером. Спортсмен удивил Бриера планами по своему развитию. Об этом сказано в группе Sportcast NHL. «Он рассказывал мне, чему успел научиться за этот год, и я сидел в легком шоке. Ну серьезно, от парня его возраста обычно ждешь чего угодно, кроме такого уровня осознанности», — передает слова Бриера Sportcast NHL. Ранее URA.RU рассказало, что Мичков стал восьмым в истории и первым за 31 год новичком «Филадельфии», набравшим 60 очков в сезоне. Пермяк стал выступать за клуб летом 2024 года. Стоимость контракта составила 4,5 млн долларов. Также Мичков вошел в десятку россиян по числу голов в овертаймах до 20 лет в Национальной хоккейной лиге. За достижения ему дали прозвище Майк Тайсон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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