05 мая 2025

Жители ХМАО пожаловались на мэрию из-за размещения приезжего цирка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цирк находится на участке среди грязи и луж
Цирк находится на участке среди грязи и луж Фото:

Жители Мегиона пожаловались на местную администрацию из-за установки циркового шатра на грязной территории с лужами. Недовольные горожане написали об этом в соцсетях.

«Мегионцы выражают благодарность администрации за предоставление приезжим артистам места под цирк, дающее полное, наглядное представление об отношении мэрии к приезжим творческим работникам культуры и к городу в целом. В такой грязи артисты выступали в первый раз и, надеются, что в последний», — пишут югорчане в группе «Типичный Мегион» в ОК.

Однако в мэрии города журналисту URA.RU рассказали, что организатор мероприятия выбрал место размещения сам. «К нам за помощью в предоставлении участка никто не обращался. Владелец цирка самостоятельно выбрал место — видимо, нашел человека, сдающего землю в аренду, и они между собой договорились», — объяснили в администрации.

Расположение цирка
Расположение цирка
Фото:

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Жители Мегиона пожаловались на местную администрацию из-за установки циркового шатра на грязной территории с лужами. Недовольные горожане написали об этом в соцсетях. «Мегионцы выражают благодарность администрации за предоставление приезжим артистам места под цирк, дающее полное, наглядное представление об отношении мэрии к приезжим творческим работникам культуры и к городу в целом. В такой грязи артисты выступали в первый раз и, надеются, что в последний», — пишут югорчане в группе «Типичный Мегион» в ОК. Однако в мэрии города журналисту URA.RU рассказали, что организатор мероприятия выбрал место размещения сам. «К нам за помощью в предоставлении участка никто не обращался. Владелец цирка самостоятельно выбрал место — видимо, нашел человека, сдающего землю в аренду, и они между собой договорились», — объяснили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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