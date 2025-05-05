Жители Мегиона пожаловались на местную администрацию из-за установки циркового шатра на грязной территории с лужами. Недовольные горожане написали об этом в соцсетях.
«Мегионцы выражают благодарность администрации за предоставление приезжим артистам места под цирк, дающее полное, наглядное представление об отношении мэрии к приезжим творческим работникам культуры и к городу в целом. В такой грязи артисты выступали в первый раз и, надеются, что в последний», — пишут югорчане в группе «Типичный Мегион» в ОК.
Однако в мэрии города журналисту URA.RU рассказали, что организатор мероприятия выбрал место размещения сам. «К нам за помощью в предоставлении участка никто не обращался. Владелец цирка самостоятельно выбрал место — видимо, нашел человека, сдающего землю в аренду, и они между собой договорились», — объяснили в администрации.
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