В Екатеринбурге заметили необычное транспортное средство — лодка на колесах, которая проехала по городским улицам в рамках испытаний. По словам создателей, стоимость одних только аккумуляторов для этой «машины» превышает 1 миллион рублей.
«На лодке только аккумуляторы будут стоить более 1.000.000 рублей. Восемь киловатт звука, два экрана и запас хода на 300 километров. Максимальная скорость? Оставим без комментариев», — сообщили хозяева необычного транспорта в telegram-канале VANNA DRIFT.
Помимо лодки, создатели решили продемонстрировать еще одно транспортное средство — ванна на колесах. По итогу ребята смогли прокатить нескольких девушек на своих изобретениях, но из-за погоды поездку пришлось остановить.
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