06 мая 2025

На улицах Екатеринбурга заметили надувную лодку на колесах за 1 миллион рублей. Скрин

Умельцы поставили на колеса лодку и проехались на ней по центру Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Лодка имеет запас хода в 300 километров
Лодка имеет запас хода в 300 километров Фото:

В Екатеринбурге заметили необычное транспортное средство — лодка на колесах, которая проехала по городским улицам в рамках испытаний. По словам создателей, стоимость одних только аккумуляторов для этой «машины» превышает 1 миллион рублей.

«На лодке только аккумуляторы будут стоить более 1.000.000 рублей. Восемь киловатт звука, два экрана и запас хода на 300 километров. Максимальная скорость? Оставим без комментариев», — сообщили хозяева необычного транспорта в telegram-канале VANNA DRIFT. 

Помимо лодки, создатели решили продемонстрировать еще одно транспортное средство — ванна на колесах. По итогу ребята смогли прокатить нескольких девушек на своих изобретениях, но из-за погоды поездку пришлось остановить.

Лодка на колесах на улице Гоголя
Лодка на колесах на улице Гоголя
Фото:
Вместе с лодкой была еще ванна на колесах
Вместе с лодкой была еще ванна на колесах
Фото:

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В Екатеринбурге заметили необычное транспортное средство — лодка на колесах, которая проехала по городским улицам в рамках испытаний. По словам создателей, стоимость одних только аккумуляторов для этой «машины» превышает 1 миллион рублей. «На лодке только аккумуляторы будут стоить более 1.000.000 рублей. Восемь киловатт звука, два экрана и запас хода на 300 километров. Максимальная скорость? Оставим без комментариев», — сообщили хозяева необычного транспорта в telegram-канале VANNA DRIFT.  Помимо лодки, создатели решили продемонстрировать еще одно транспортное средство — ванна на колесах. По итогу ребята смогли прокатить нескольких девушек на своих изобретениях, но из-за погоды поездку пришлось остановить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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