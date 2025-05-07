Появилось видео задержания украинских агентов, которые готовили теракт в Каховке

ФСБ задержала украинских агентов по подозрению в подготовке теракта в Каховке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Херсонской области
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Херсонской области Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали группу украинских агентов, которых подозревают в подготовке теракта в Каховке. Видео с задержанными опубликовано на официальных ресурсах ведомства.

В опубликованных кадрах подозреваемые признаются в том, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) для совершения диверсионного акта. «Мы прибыли для того, чтобы совершить теракт по заданию СБУ», — говорится в видеозаписи со стороны одного из задержанных. Видео опубликовано РИА Новости.

Как уточнили в ФСБ, оперативники обнаружили у задержанных взрывные устройства, средства связи и инструкции по совершению преступления. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства подготовки диверсии и возможные сообщники задержанных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали группу украинских агентов, которых подозревают в подготовке теракта в Каховке. Видео с задержанными опубликовано на официальных ресурсах ведомства. В опубликованных кадрах подозреваемые признаются в том, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) для совершения диверсионного акта. «Мы прибыли для того, чтобы совершить теракт по заданию СБУ», — говорится в видеозаписи со стороны одного из задержанных. Видео опубликовано РИА Новости. Как уточнили в ФСБ, оперативники обнаружили у задержанных взрывные устройства, средства связи и инструкции по совершению преступления. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства подготовки диверсии и возможные сообщники задержанных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...