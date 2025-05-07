Появилось видео задержания украинских агентов, которые готовили теракт в Каховке

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали группу украинских агентов, которых подозревают в подготовке теракта в Каховке. Видео с задержанными опубликовано на официальных ресурсах ведомства.
В опубликованных кадрах подозреваемые признаются в том, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) для совершения диверсионного акта. «Мы прибыли для того, чтобы совершить теракт по заданию СБУ», — говорится в видеозаписи со стороны одного из задержанных. Видео опубликовано РИА Новости.
Как уточнили в ФСБ, оперативники обнаружили у задержанных взрывные устройства, средства связи и инструкции по совершению преступления. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства подготовки диверсии и возможные сообщники задержанных.
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