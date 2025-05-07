ФСБ предотвратила теракт в Каховке с танком Т-34

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали троих уроженцев Украины, которые по заданию спецслужб Киева планировали совершить теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«В Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника „Танк Т-34“ в Каховке», — сообщили в ФСБ. Слова ведомства передает РИА Новости.
По данным службы, задержанные признались, что были завербованы украинскими спецслужбами осенью 2024 года. Причем они уже пытались ранее устроить взрыв автомобиля с российскими военнослужащими, однако эта попытка оказалась неудачной. Кроме того, задержанные планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области.
При обыске у уроженцев Украины изъяли четыре взрывных устройства с поражающими элементами, замаскированные под фрагменты танка, а также металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями и SIM-картами для дистанционного подрыва. Сейчас проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства подготовки к теракту.
Ранее ФСБ сообщала о раскрытии попытки теракта, организованного украинскими спецслужбами в Ханты-Мансийске (Югра). Тогда задержанные признались в подготовке покушения на высокопоставленного силовика, но взрывное устройство сдетонировало при сборке, что привело к разрушению жилого дома и пострадавшим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.