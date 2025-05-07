ФСБ предотвратила теракт в Каховке с танком Т-34

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ФСБ задержала в Каховке трех украинцев, которые пытались заминировать танк Т-34 (архивное фото)
ФСБ задержала в Каховке трех украинцев, которые пытались заминировать танк Т-34 (архивное фото) Фото:

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали троих уроженцев Украины, которые по заданию спецслужб Киева планировали совершить теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«В Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника „Танк Т-34“ в Каховке», — сообщили в ФСБ. Слова ведомства передает РИА Новости. 

По данным службы, задержанные признались, что были завербованы украинскими спецслужбами осенью 2024 года. Причем они уже пытались ранее устроить взрыв автомобиля с российскими военнослужащими, однако эта попытка оказалась неудачной. Кроме того, задержанные планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области. 

При обыске у уроженцев Украины изъяли четыре взрывных устройства с поражающими элементами, замаскированные под фрагменты танка, а также металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями и SIM-картами для дистанционного подрыва. Сейчас проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства подготовки к теракту.

Ранее ФСБ сообщала о раскрытии попытки теракта, организованного украинскими спецслужбами в Ханты-Мансийске (Югра). Тогда задержанные признались в подготовке покушения на высокопоставленного силовика, но взрывное устройство сдетонировало при сборке, что привело к разрушению жилого дома и пострадавшим. 

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В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали троих уроженцев Украины, которые по заданию спецслужб Киева планировали совершить теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. «В Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника „Танк Т-34“ в Каховке», — сообщили в ФСБ. Слова ведомства передает РИА Новости.  По данным службы, задержанные признались, что были завербованы украинскими спецслужбами осенью 2024 года. Причем они уже пытались ранее устроить взрыв автомобиля с российскими военнослужащими, однако эта попытка оказалась неудачной. Кроме того, задержанные планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области.  При обыске у уроженцев Украины изъяли четыре взрывных устройства с поражающими элементами, замаскированные под фрагменты танка, а также металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями и SIM-картами для дистанционного подрыва. Сейчас проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства подготовки к теракту. Ранее ФСБ сообщала о раскрытии попытки теракта, организованного украинскими спецслужбами в Ханты-Мансийске (Югра). Тогда задержанные признались в подготовке покушения на высокопоставленного силовика, но взрывное устройство сдетонировало при сборке, что привело к разрушению жилого дома и пострадавшим. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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