В Пермском крае смертность превысила рождаемость

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Смертность в Прикамье выросла на 100 человек
Смертность в Прикамье выросла на 100 человек Фото:

В 2025 году в Пермском крае зарегистрировано 11 849 умерших. Родилось при этом 6 768 человек, сообщается на сайте краевого комитета ЗАГС.

«В январе-апреле 2025 года в Пермском крае умерло 11 949 человек, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в Прикамье скончалось 11 849 человек», — следует из статистики на сайте краевого комитета ЗАГС.

При этом рождаемость в регионе сократилась на 6%. За первые четыре месяца этого года на свет появилось 6 768 малышей, а годом ранее — 7 184.

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В 2025 году в Пермском крае зарегистрировано 11 849 умерших. Родилось при этом 6 768 человек, сообщается на сайте краевого комитета ЗАГС. «В январе-апреле 2025 года в Пермском крае умерло 11 949 человек, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в Прикамье скончалось 11 849 человек», — следует из статистики на сайте краевого комитета ЗАГС. При этом рождаемость в регионе сократилась на 6%. За первые четыре месяца этого года на свет появилось 6 768 малышей, а годом ранее — 7 184.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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