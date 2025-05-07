Ситуация с авиаперелетами в России может стабилизироваться к концу дня, если не возникнет новых ограничений, связанных с обеспечением безопасности. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«Мы рассчитываем, что к истечению дня вернемся к расписанию. Но все будет зависеть от мер безопасности, которые принимают силовики наши», — заявил Старовойт. Его слова приводит корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале. Глава Минтранспорта заявил, что для решения проблем работает круглосуточный штаб вместе с РЖД.
В ночь на 7 мая в ряде российских аэропортов были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые привели к отменам и задержкам десятков рейсов. Аэропорты Шереметьево и Внуково сообщили о переносе и отмене рейсов, а «Аэрофлот» предложил пассажирам перебронировать билеты или вернуть деньги. Некоторые рейсы были перенаправлены в Пулково в Санкт-Петербург. При этом региональные аэропорты также столкнулись с проблемами: в Волгограде задержаны шесть рейсов, в Нижнем Новгороде отменены четыре.
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