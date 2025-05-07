Накануне Дня Победы по центру Перми прокатятся автомобили времен СССР

В Перми 8 мая состоится пробег ретро-автомобилей, организованный Пермским автомобильным музеем «Ретро-Гараж». Информация об этом размещена на официальной странице музея во «ВКонтакте».
«В 10:00 с Привокзальной площади у Перми-2 стартует ретропробег, который пройдет по центральным улицам города», — сообщили организаторы. В публикации указано, что колонна раритетных автомобилей проследует по маршруту: улица Дзержинского — депо Пермь-2 — улица Петропавловская — улица Куйбышева — улица Советская — улица Газеты Звезда — улица Монастырская. Завершится автопробег выставкой на Соборной площади около смотровой площадки с 12:00 до 13:00.
Как отмечают организаторы, в пробеге примут участие автомобили, не входящие в экспозицию музея — сам музей продолжит работу в обычном режиме. Пробег пройдет в рамках проекта «Ленинград — Молотов. Маршрут Победы» при поддержке Фонда президентских грантов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в честь Дня флага России в Перми прошел праздничный автопробег музея «Ретро-Гараж». По центральным улицам города проехали 13 ретро-автомобилей времен СССР.
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