Накануне Дня Победы по центру Перми прокатятся автомобили времен СССР

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Завершится автопробег выставкой на Соборной площади
Завершится автопробег выставкой на Соборной площади Фото:

В Перми 8 мая состоится пробег ретро-автомобилей, организованный Пермским автомобильным музеем «Ретро-Гараж». Информация об этом размещена на официальной странице музея во «ВКонтакте». 

«В 10:00 с Привокзальной площади у Перми-2 стартует ретропробег, который пройдет по центральным улицам города», — сообщили организаторы. В публикации указано, что колонна раритетных автомобилей проследует по маршруту: улица Дзержинского — депо Пермь-2 — улица Петропавловская — улица Куйбышева — улица Советская — улица Газеты Звезда — улица Монастырская. Завершится автопробег выставкой на Соборной площади около смотровой площадки с 12:00 до 13:00.

Как отмечают организаторы, в пробеге примут участие автомобили, не входящие в экспозицию музея — сам музей продолжит работу в обычном режиме. Пробег пройдет в рамках проекта «Ленинград — Молотов. Маршрут Победы» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в честь Дня флага России в Перми прошел праздничный автопробег музея «Ретро-Гараж». По центральным улицам города проехали 13 ретро-автомобилей времен СССР.

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В Перми 8 мая состоится пробег ретро-автомобилей, организованный Пермским автомобильным музеем «Ретро-Гараж». Информация об этом размещена на официальной странице музея во «ВКонтакте».  «В 10:00 с Привокзальной площади у Перми-2 стартует ретропробег, который пройдет по центральным улицам города», — сообщили организаторы. В публикации указано, что колонна раритетных автомобилей проследует по маршруту: улица Дзержинского — депо Пермь-2 — улица Петропавловская — улица Куйбышева — улица Советская — улица Газеты Звезда — улица Монастырская. Завершится автопробег выставкой на Соборной площади около смотровой площадки с 12:00 до 13:00. Как отмечают организаторы, в пробеге примут участие автомобили, не входящие в экспозицию музея — сам музей продолжит работу в обычном режиме. Пробег пройдет в рамках проекта «Ленинград — Молотов. Маршрут Победы» при поддержке Фонда президентских грантов. Ранее URA.RU рассказывало, что в честь Дня флага России в Перми прошел праздничный автопробег музея «Ретро-Гараж». По центральным улицам города проехали 13 ретро-автомобилей времен СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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