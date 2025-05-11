Врач объяснила, как правильно удалять клеща

Для того чтобы безопасно извлечь клеща у человека, следует использовать пинцет. Перед процедурой кожу вокруг места укуса необходимо обработать спиртовым раствором или мылом. Об этом сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
«Для безопасного удаления клеща у человека необходимо подготовить пинцет (обычный или специальный), обработать кожу вокруг укуса спиртом или мыльным раствором и надеть перчатки», — рассказала Филева в беседе с Life. Она добавила, что при удалении клеща его необходимо аккуратно захватить как можно ближе к коже, не сдавливая, и медленно вытянуть. После этого место укуса следует тщательно промыть и обработать.
Извлеченного клеща рекомендуется поместить в герметичную емкость с влажной ватой и отправить в лабораторию для проверки на инфекции. В случае обнаружения инфекции необходимо срочно обратиться к врачу. При появлении сыпи, температуры или слабости требуется немедленная медицинская помощь.
Ранее врач-инфекционист Елена Мескина подчеркнула, что применение масел или кремов при удалении клеща недопустимо. Такие действия могут спровоцировать усиленное выделение слюны насекомого, что увеличивает вероятность передачи инфекции, сообщает RT.
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