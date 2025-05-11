100-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери в неудачной контратаке в Торецке (Дзержинске) из-за ошибок командования и атак российских FPV-дронов. Об этом сообщает украинский военный портал Deep State.
«На днях, бойцами 100 ОМБр была осуществлена „контратака“ в городе Торецк и она была максимально неудачной», — говорится в telegram-канале портала. Уточняется, что в результате данной атаки украинская армия понесла значительные потери. Для российских вооруженных сил это обеспечило тактическое и информационное преимущество в районе Торецка, где уже ведутся ожесточенные бои.
Командование ВСУ не обеспечило достаточного артиллерийского прикрытия из-за нехватки боеприпасов, что лишило пехоту и технику необходимой поддержки. Планирование операции не включало резервных действий на случай непредвиденных обстоятельств, что привело к хаосу и невозможности адекватно реагировать на ситуацию.
Российская армия освободила промышленный город Дзержинск (Торецк) в ДНР в феврале 2025 года. Военнослужащие мотострелковых бригад и добровольческое формирование «Ветераны» освободили населенный пункт после наступательных действий, сообщили в Минобороны РФ.
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