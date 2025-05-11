Deep State: ВСУ провели в Торецке максимально неудачную контратаку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Провальная атака ВСУ в Торецке закончилась большими потерями
Провальная атака ВСУ в Торецке закончилась большими потерями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

100-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери в неудачной контратаке в Торецке (Дзержинске) из-за ошибок командования и атак российских FPV-дронов. Об этом сообщает украинский военный портал Deep State.

«На днях, бойцами 100 ОМБр была осуществлена „контратака“ в городе Торецк и она была максимально неудачной», — говорится в telegram-канале портала. Уточняется, что в результате данной атаки украинская армия понесла значительные потери. Для российских вооруженных сил это обеспечило тактическое и информационное преимущество в районе Торецка, где уже ведутся ожесточенные бои.

Командование ВСУ не обеспечило достаточного артиллерийского прикрытия из-за нехватки боеприпасов, что лишило пехоту и технику необходимой поддержки. Планирование операции не включало резервных действий на случай непредвиденных обстоятельств, что привело к хаосу и невозможности адекватно реагировать на ситуацию.

Российская армия освободила промышленный город Дзержинск (Торецк) в ДНР в феврале 2025 года. Военнослужащие мотострелковых бригад и добровольческое формирование «Ветераны» освободили населенный пункт после наступательных действий, сообщили в Минобороны РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
100-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери в неудачной контратаке в Торецке (Дзержинске) из-за ошибок командования и атак российских FPV-дронов. Об этом сообщает украинский военный портал Deep State. «На днях, бойцами 100 ОМБр была осуществлена „контратака“ в городе Торецк и она была максимально неудачной», — говорится в telegram-канале портала. Уточняется, что в результате данной атаки украинская армия понесла значительные потери. Для российских вооруженных сил это обеспечило тактическое и информационное преимущество в районе Торецка, где уже ведутся ожесточенные бои. Командование ВСУ не обеспечило достаточного артиллерийского прикрытия из-за нехватки боеприпасов, что лишило пехоту и технику необходимой поддержки. Планирование операции не включало резервных действий на случай непредвиденных обстоятельств, что привело к хаосу и невозможности адекватно реагировать на ситуацию. Российская армия освободила промышленный город Дзержинск (Торецк) в ДНР в феврале 2025 года. Военнослужащие мотострелковых бригад и добровольческое формирование «Ветераны» освободили населенный пункт после наступательных действий, сообщили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...