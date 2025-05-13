Экс-генсек НАТО предложил создать клуб по противостоянию Трампу

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью британскому изданию inews предложил создать новый международный клуб демократий — D7. Цель объединения — противостоять экономическим и политическим угрозам, исходящим как от Китая, так и от возможных действий президента США Дональда Трампа.
«Если мы столкнёмся с давлением со стороны Китая или, может быть, США — в виде тарифов или чего-то ещё, — тогда мы должны помогать друг другу», — рассказал Расмуссен inews. В потенциальный союз, по его мнению, должны войти Великобритания, страны Европейского Союза, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. Основная задача D7 — совместное реагирование на экономическое давление, например, введение пошлин или другие ограничительные меры со стороны Китая или США.
Расмуссен подчеркнул, что экономическое давление на одного из членов D7 должно рассматриваться как атака на весь альянс. В таком случае страны-участницы обязуются оказывать друг другу поддержку и отвечать совместно, чтобы защитить свои интересы на мировой арене. На вопрос журналистов о риске вызвать негативную реакцию Дональда Трампа, экс-генсек НАТО отметил, что это и есть одна из целей инициативы. Расмуссен заявил, что таким образом союзники могут продемонстрировать США: если американское руководство выберет путь изоляционизма, остальные демократии смогут действовать самостоятельно.
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